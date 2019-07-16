Минчанин избил троих мужчин и повредил машину возле ночного клуба

Источник материала: Аргументы и факты

Минчанин с друзьями отдыхал в ночном клубе. Там он познакомился с двумя девушками. Около часа ночи мужчина и девушки вышли на улицу, чтобы поймать такси.

К молодым особам подошли двое парней, которые тоже хотели с ними познакомиться. 31-летнему мужчине это не понравилось, он причинил новоприбывшим телесные повреждения.

Когда молодые люди попытались сесть в рядом стоящий автомобиль, мужчина ударил ногой в дверь и захлопнул ее. Хулигана попытался остановить хозяин автомобиля, но и сам получил несколько ударов по ногам.