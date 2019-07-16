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Минчанин избил троих мужчин и повредил машину возле ночного клуба

17.07.2019 10:16 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минчанин избил троих мужчин и повредил машину возле ночного клуба
ГУВД Мингорисполкома

Минчанин с друзьями отдыхал в ночном клубе. Там он познакомился с двумя девушками. Около часа ночи мужчина и девушки вышли на улицу, чтобы поймать такси.

К молодым особам подошли двое парней, которые тоже хотели с ними познакомиться. 31-летнему мужчине это не понравилось, он причинил новоприбывшим телесные повреждения. 

Когда молодые люди попытались сесть в рядом стоящий автомобиль, мужчина ударил ногой в дверь и захлопнул ее. Хулигана попытался остановить хозяин автомобиля, но и сам получил несколько ударов по ногам. 

Дебошира задержали сотрудники милиции. Материалы проверки переданы в Московский (г. Минска) РОСК Республики Беларусь для дачи правовой оценки действиям фигуранта, сообщили в ГУВД Мингорисполкома. 

Минчанин избил троих мужчин и повредил машину возле ночного клуба
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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Сотрудники отдела уголовного розыска задержали 31-летнего дебошира.
 
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