Экологический экспресс в ДОЛ «Дружба»

Источник материала: Новости Дзержинска

Экологический экспресс во главе с педагогом Ивароской Мариной Викторовной Эколого-биологического центра Дзержинского района 15 июля 2019 года посетил ребят в оздоровительном лагере п.Энергетиков «Дружба».

Отряд «Арт» участвовал в экологическом ассорти. Две команды: девочки – «Орхидея», мальчики «Улей» состязались знаниями флоры и фауны Республики Беларусь. Ребята были очень активными, эмоциональными и показали неплохие знания в области биологии, природоведения, экологии. А также выполняли дидактические, конкурсные задания. Судьями были сами отдыхающие. Победила дружба.

Девизом всех участников экологического экспресса был «Иди к Земле хорошим другом, её защитником иди…».

В конце занятия мальчишки и девчонки рисовали счастливые, радостные смайлики и обменивались друг с другом и с педагогом.







