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Белорусские банки предупреждают об участившихся случаях мошенничества в Viber

17.07.2019 10:27 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Белорусские банки предупреждают об участившихся случаях мошенничества в Viber
Фото из архива

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские банки предупреждают об участившихся случаях мошенничества в Viber, информирует БЕЛТА.

Так, пользователям Viber приходит сообщение от поддельного аккаунта "Беларусбанк Онлайн". Аккаунт имеет логотип банка и зарегистрирован на иностранном номере телефона.

Сообщение может иметь следующее содержание: "Уважаемый клиент "Беларусбанка", наша служба поддержки спешит сообщить вам, что в связи с участившимися случаями мошенничества ваша карта заблокирована. Баланс 0.01 BYN. Вам следует обратиться в ближайшее отделение банка либо по нашим контактам в Viber". Или может быть такой вид: "Служба поддержки "Беларусбанка" информирует, что в связи с участившимися мошенническими операциями по требованию службы безопасности ваша карта заблокирована. Баланс вашей карты 0.00 рублей. Для разбирательства рекомендуем обратиться в банк либо связаться по нашим контактам в Viber".

В связи с этим Беларусбанк призывает клиентов быть внимательными, не передавать третьим лицам информацию о реквизитах платежных карточек, логин и пароль для входа в интернет-банкинг, 3D-пароль или одноразовый СМС-пароль, в том числе путем ввода данных на сомнительных веб-страницах.

О случаях мошенничества предупреждает Приорбанк, напоминая, что при получении подобного сообщения не стоит связываться с отправителем и не передавать ему личную информацию (номер карточки, пароли от интернет-банка и т.д.). Банк никогда не запрашивает ни полный номер карточки, ни период действия, ни пароли от интернет-банка. При необходимости - только 4 последних цифры карточки и ФИО.

МТБанк также обращает внимание клиентов на случаи мошенничества в Viber с рассылкой подобных сообщений якобы от имени банка.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские банки предупреждают об участившихся случаях мошенничества в Viber, информирует БЕЛТА. Так, пользователям Viber приходит...
 
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