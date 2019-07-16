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В НАТО случайно раскрыли места размещения своих ядерных бомб в Европе
17.07.2019 10:15 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: rbc.ru
Согласно отчету, который был опубликован в сети, а потом отредактирован, в Европе размещается 150 американских бомб.
Канадский сенатор, член комитета по обороне и безопасности парламентской ассамблеи НАТО Джозеф Дей случайно раскрыл в своем докладе места размещения ядерного оружия США в Европе. Документ был опубликован в апреле, однако впоследствии его удалили, пишет
Речь идет об отчете под названием «Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль над вооружениями и ядерные силы союзников». В первой версии этого документа в разделе о ядерном арсенале говорилось, что ядерное оружие США хранится на шести американских и европейских военных базах, а именно в Kleine Brogel в Бельгии, Büchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Inçirlik в Турции.
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Согласно отчету, который был опубликован в сети, а потом отредактирован, в Европе размещается 150 американских бомб.
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