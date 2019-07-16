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В НАТО случайно раскрыли места размещения своих ядерных бомб в Европе

17.07.2019 10:15 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В НАТО случайно раскрыли места размещения своих ядерных бомб в Европе

фото: rbc.ru

Согласно отчету, который был опубликован в сети, а потом отредактирован, в Европе размещается 150 американских бомб.

Канадский сенатор, член комитета по обороне и безопасности парламентской ассамблеи НАТО Джозеф Дей случайно раскрыл в своем докладе места размещения ядерного оружия США в Европе. Документ был опубликован в апреле, однако впоследствии его удалили, пишет РБК со ссылкой на газету The Washington Post. Спустя еще некоторое время отчет, по ее данным, снова появился в интернете, но уже без секретных данных.

Тем не менее копию его первоначальной версии на своем сайте 16 июля показало бельгийское издание De Morgen.

Речь идет об отчете под названием «Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль над вооружениями и ядерные силы союзников». В первой версии этого документа в разделе о ядерном арсенале говорилось, что ядерное оружие США хранится на шести американских и европейских военных базах, а именно в Kleine Brogel в Бельгии, Büchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Inçirlik в Турции.

В целом, отмечалось в докладе, в рамках миссии Североатлантического альянса Соединенные Штаты разместили в Европе около 150 своих ядерных бомб, в том числе бомбы B61, которые могут быть развернуты как силами США, так и силами союзников. Источников этой информации автор доклада не указывал.

На прошлой неделе в Сети появилась исправленная версия отчета Дея. В ней информации о местах размещения американского ядерного оружия уже не было. Сам автор доклада в комментарии для Washington Post заявил, что первая версия документа была черновой.

 
 
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Согласно отчету, который был опубликован в сети, а потом отредактирован, в Европе размещается 150 американских бомб.
 
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