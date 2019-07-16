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2000 «лошадей»! Под крылом Geely компания Lotus представила гиперкар Evija

17.07.2019 10:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Британская компания Lotus, вошедшая в состав холдинга Geely в 2017 году, нынче находится на подъеме — накануне был представлен флагманский гиперкар легендарной марки, получивший имя Evija.


В соответствии с веянием времени новое купе Lotus имеет электропривод, характеристики которого впечатляют, по крайней мере, на бумаге. Квартет электромоторов (по одному на каждое колесо) развивает суммарные 2000 лошадиных сил — разработчики называют Evija самым мощным в мире дорожным автомобилем. Максимальный крутящий момент — 1700 Нм, что на 600 Нм меньше, чем у показанной минувшей весной «двухдверки» Pininfarina Battista, которую можно считать прямым конкурентом Evija.


В основе электрокупе лежит углепластиковый монокок весом всего 129 кг, хотя снаряженная масса «двухдверки» длиной около 4,6 м и высотой немногим более метра немаленькая — 1680 кг. Динамические характеристики пока предварительные — до 100 км/ч Evija должна разгоняться менее чем за 3 секунды, а максимальная скорость достигать как минимум 320 км/ч.


Тяговой батареи емкостью 70 кВтч должно хватить примерно на 400 км пробега по циклу WLTP. От специального терминала мощностью 350 кВт подзарядить батарею на 80% можно всего за 12 минут, полная зарядка займет на 6 минут больше.


Традиционные зеркала заднего вида у Evija заменены видеокамерами, в салоне — отделанные алькантарой спортивные руль и композитные кресла, цифровая приборка и двухзонный климат-контроль.


Выпуск электрических гиперкаров Lotus начнет в 2020 году, тогда же начнутся и поставки машин заказчикам. Тираж Evija будет ограничен 130 экземплярами, стоимость превысит два миллиона долларов. Известно, что в Великобритании за купе попросят минимум 1,7 миллиона фунтов.

 
 
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Британская компания Lotus, вошедшая в состав холдинга Geely в 2017 году, представила флагманский гиперкар Evija на электротяге.
 
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