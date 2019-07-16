Apple вернет радужный логотип

Источник материала: Tut.by

Apple планирует вернуть свой радужный логотип на «некоторые продукты этого года». Об этом сообщает авторитетный ресурс MacRumors со ссылкой на собственные источники.





Точный список устройств, в которых может использоваться радужный логотип, пока не называется. Но в MacRumors предполагают, что одними из самых очевидных кандидатов для этого являются нынешние Mac. Ведь на оригинальном Macintosh в 1984 году использовался подобный знак, как и на других компьютерах Apple в последующем.

Впрочем, радужный логотип может появиться на некоторых iPhone и iPad. Например, на гаджетах, входящих в серию (PRODUCT) RED. В MacRumors уточняют: на 100% эта информация пока не подтверждена, но она исходит от консультанта, «который имеет давние связи с Apple и с другими смежными отраслями».

Радужный логотип Apple впервые появился на компьютере Apple II в 1977 году и использовался вплоть до 1998 года. С того момента на устройствах производителя логотип стали приводить к одноцветному варианту, использующемуся и сегодня.

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