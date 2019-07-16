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Американский сериал получил рекордные 32 номинации на «Эмми». И это не «Чернобыль»

17.07.2019 10:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

71-я церемония вручения премии «Эмми» состоится 22 сентября. Сегодня в Лос-Анджелесе объявили номинантов. Сериал «Игра престолов» получил рекордные 32 номинации.


«Игра престолов»

«Эмми» — американская телепремия. Она считается телевизионным эквивалентом «Оскара» для кино, «Грэмми» для музыки и «Тони» для театра.

В этом году сериал «Игра престолов» получил рекордные 32 номинации, в том числе в главной категории «Лучший драматический сериал». Номинация на лучшую мужскую роль досталась Киту Харрингтону, лучшей женской ролью может стать роль Эмилии Кларк. Предыдущий рекорд по количеству номинаций на «Эмми» принадлежал сериалу «Полиция Нью-Йорка» — в 1994 году он был номинирован в 27 категориях.

Помимо «Игры престолов», в номинации «Лучший драматический сериал» представлены «Лучше звоните Солу», «Телохранитель», «Убивая Еву», «Озарк», «Поза», «Наследники» и «Это мы».

Кандидатами на победу в категории «Лучший комедийный сериал» стали «Барри», «Дрянь», «В лучшем мире», «Удивительная миссис Мейзел», «Матрешка», «Шиттс Крик» и «Вице-президент».

В номинации «Лучший мини-сериал» представлены «Чернобыль», «Побег из тюрьмы Даннемора», «Фосси/Вердон», «Острые предметы» и «Когда они нас увидят».


«Чернобыль»

Напомним, что сериал «Чернобыль» в производстве HBO от первого до последнего эпизода — а их вышло всего пять — получал комплименты как от зрителей, так и от критиков. Весь май интернет-пользователи шептались, что «Чернобыль», похоже, станет вообще лучшим сериалом в истории. Теперь это официально.

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71-я церемония вручения премии «Эмми» состоится 22 сентября. Сегодня в Лос-Анджелесе объявили номинантов. Сериал «Игра престолов» получил рекордные 32 номинации.
 
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