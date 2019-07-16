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Американский сериал получил рекордные 32 номинации на «Эмми». И это не «Чернобыль»
Источник материала: Tut.by
71-я церемония вручения премии «Эмми» состоится 22 сентября. Сегодня в Лос-Анджелесе объявили номинантов. Сериал «Игра престолов» получил рекордные 32 номинации.
В этом году сериал «Игра престолов» получил рекордные 32 номинации, в том числе в главной категории «Лучший драматический сериал». Номинация на лучшую мужскую роль досталась Киту Харрингтону, лучшей женской ролью может стать роль Эмилии Кларк. Предыдущий рекорд по количеству номинаций на «Эмми» принадлежал сериалу «Полиция Нью-Йорка» — в 1994 году он был номинирован в 27 категориях.
Помимо «Игры престолов», в номинации «Лучший драматический сериал» представлены «Лучше звоните Солу», «Телохранитель», «Убивая Еву», «Озарк», «Поза», «Наследники» и «Это мы».
Кандидатами на победу в категории «Лучший комедийный сериал» стали «Барри», «Дрянь», «В лучшем мире», «Удивительная миссис Мейзел», «Матрешка», «Шиттс Крик» и «Вице-президент».
В номинации «Лучший мини-сериал» представлены «Чернобыль», «Побег из тюрьмы Даннемора», «Фосси/Вердон», «Острые предметы» и «Когда они нас увидят».
Напомним, что сериал
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71-я церемония вручения премии «Эмми» состоится 22 сентября. Сегодня в Лос-Анджелесе объявили номинантов. Сериал «Игра престолов» получил рекордные 32 номинации.
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