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Белорус, вдохновившись Форрестом Гампом, пробежал почти 650 км через всю страну

17.07.2019 10:23 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Ультрамарафонец из Витебска за 10 дней пробежал почти 650 км - всю Беларусь с севера на юг.

"В гостях сидел. Крутил в руках учебник по географии, там вычитал про крайние точки Беларуси. И тут подумал: "Блин, прикольно! А чего бы мне не пробежать с севера на юг", - рассказал Евгений Гуцалов в интервью белорусскому порталу Onliner.

Белорус, вдохновившись Форрестом Гампом, пробежал почти 650 км через всю страну
Он отметил, что бежал 10 дней. "По километражу сейчас не скажу ничего. Нам пришлось вносить изменения в маршрут. Был небезопасный участок трассы, пришлось бежать вокруг — через Речицу. В итоге я набегал порядка 630—640 км за свои 10 дней", -  сказал бегун.

По его словам, во время марафона он постоянно вспоминал сцену из фильма "Форрест Гамп". "Ну, ту, когда он бежал-бежал-бежал, а потом остановился и сказал, что идет домой. Сзади стояла растерянная толпа, люди не понимали, как себя вести. Мне все хотелось повторить. Но я решил, что не стоит", - поделился Гуцалов.

Белорус, вдохновившись Форрестом Гампом, пробежал почти 650 км через всю страну
Самая северная точка Беларуси — городской поселок Освея в Верхнедвинском районе Витебской области, самая южная — городской поселок Комарин в Брагинском районе Гомельской области.

В 2019 году фильму "Форрест Гамп" режиссёра Роберта Земекиса исполняется 25 лет.

 
Теги: Витебск
 
 
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Ультрамарафонец из Витебска за 10 дней пробежал почти 650 км - всю Беларусь с севера на юг. "В гостях сидел. Крутил в руках учебник по географии, там вычитал про крайние...
 
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