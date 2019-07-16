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Белорус, вдохновившись Форрестом Гампом, пробежал почти 650 км через всю страну
Источник материала: Интерфакс
Ультрамарафонец из Витебска за 10 дней пробежал почти 650 км - всю Беларусь с севера на юг.
"В гостях сидел. Крутил в руках учебник по географии, там вычитал про крайние точки Беларуси. И тут подумал: "Блин, прикольно! А чего бы мне не пробежать с севера на юг", - рассказал Евгений Гуцалов в интервью белорусскому порталу
По его словам, во время марафона он постоянно вспоминал сцену из фильма "Форрест Гамп". "Ну, ту, когда он бежал-бежал-бежал, а потом остановился и сказал, что идет домой. Сзади стояла растерянная толпа, люди не понимали, как себя вести. Мне все хотелось повторить. Но я решил, что не стоит", - поделился Гуцалов.
В 2019 году фильму "Форрест Гамп" режиссёра Роберта Земекиса исполняется 25 лет.
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Ультрамарафонец из Витебска за 10 дней пробежал почти 650 км - всю Беларусь с севера на юг. "В гостях сидел. Крутил в руках учебник по географии, там вычитал про крайние...
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