Белорус, вдохновившись Форрестом Гампом, пробежал почти 650 км через всю страну

Источник материала: Интерфакс

Ультрамарафонец из Витебска за 10 дней пробежал почти 650 км - всю Беларусь с севера на юг.

"В гостях сидел. Крутил в руках учебник по географии, там вычитал про крайние точки Беларуси. И тут подумал: "Блин, прикольно! А чего бы мне не пробежать с севера на юг", - рассказал Евгений Гуцалов в интервью белорусскому порталу Onliner .



Он отметил, что бежал 10 дней. "По километражу сейчас не скажу ничего. Нам пришлось вносить изменения в маршрут. Был небезопасный участок трассы, пришлось бежать вокруг — через Речицу. В итоге я набегал порядка 630—640 км за свои 10 дней", - сказал бегун.

По его словам, во время марафона он постоянно вспоминал сцену из фильма "Форрест Гамп". "Ну, ту, когда он бежал-бежал-бежал, а потом остановился и сказал, что идет домой. Сзади стояла растерянная толпа, люди не понимали, как себя вести. Мне все хотелось повторить. Но я решил, что не стоит", - поделился Гуцалов.



Самая северная точка Беларуси — городской поселок Освея в Верхнедвинском районе Витебской области, самая южная — городской поселок Комарин в Брагинском районе Гомельской области.

В 2019 году фильму "Форрест Гамп" режиссёра Роберта Земекиса исполняется 25 лет.