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«Если зацепиться, я могу побить голову», «девочка сломала ножку»: ямы на тротуаре, темнота и плесень в подъезде дома по Розы Люксембург

17.07.2019 10:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Вот уже несколько недель подряд жители дома по улице Розы Люксембург пробираются к собственному подъезду наощупь. На тротуаре вдоль пятиэтажки ямы, крыльцо напоминает решето, а плитка превратилась в «графские развалины». Подробности – в сюжете программы «Добро пожаловаться».

«Если зацепиться, я могу побить голову», «девочка сломала ножку»: ямы на тротуаре, темнота и плесень в подъезде дома по Розы Люксембург

«Если зацепиться, я могу побить голову», «девочка сломала ножку»: ямы на тротуаре, темнота и плесень в подъезде дома по Розы Люксембург

Жильцы дома по адресу: улица Розы Люксембург, 174:
Не залатаны эти дырки. Обращался уже не в первый раз – на следующий день они у нас такие и остаются. Перевезти здесь коляску невозможно. А если зацепиться, я могу побить голову.
С такими люками открытыми ногу сломать легко и просто, а когда это все еще припорошено снегом, упасть – без проблем.
Вот видите, какие у нас перепады! Я слепая, не вижу – могу упасть и ноги вообще поломать.

«Если зацепиться, я могу побить голову», «девочка сломала ножку»: ямы на тротуаре, темнота и плесень в подъезде дома по Розы Люксембург

«Если зацепиться, я могу побить голову», «девочка сломала ножку»: ямы на тротуаре, темнота и плесень в подъезде дома по Розы Люксембург

Злополучные трещины быстро распространятся. Жильцы проводят съёмочную группу СТВ в соседний двор. Здесь, как уверяют люди, опаснее, чем на минном поле. Пенсионеры бьют тревогу: шаткая плитка уже не раз становилась причиной травм. 

«Если зацепиться, я могу побить голову», «девочка сломала ножку»: ямы на тротуаре, темнота и плесень в подъезде дома по Розы Люксембург

Жильцы:
Два с половиной месяца звонила в службу «115» просила, чтобы отремонтировали ступеньки, потому что спускаться опасно для жизни,
– Положили фанеру. А зимой снежок и морозец, и растает – там падает сколько людей! Сама там падала.
– У нас был человек, поскользнулся. К сожалению, эта женщина умерла в этом году. Она очень сильно упала. Вот бортик, она головой ударилась.
– На улице ночь – здесь ничего не видно. Лампочку они включили – она маленькая. Девочка из четвертого подъезда сломала ножку.

«Если зацепиться, я могу побить голову», «девочка сломала ножку»: ямы на тротуаре, темнота и плесень в подъезде дома по Розы Люксембург

Коммунальщикам до этих проблем – гневаются жильцы – и дела нет! Стены в их подъездах тоже держатся на честном слове. 

«Если зацепиться, я могу побить голову», «девочка сломала ножку»: ямы на тротуаре, темнота и плесень в подъезде дома по Розы Люксембург

Жильцы:
– Все облезлые, потому что по старой краске покрашены, сырость – и все отпало. Нет этой трубы, вода идет, и в квартире сырость.
– Мы обрабатывали свои стены специальным веществом от плесени, переклеиваем обои, одежда постоянно сырая в шкафу, иногда даже бывает плесень на одежде. 
– Постоянно в ванной фекалии, в туалете. По квартире расплывались фекалии – я страдала неизвестно как! 

«Если зацепиться, я могу побить голову», «девочка сломала ножку»: ямы на тротуаре, темнота и плесень в подъезде дома по Розы Люксембург

Хоть глаз выколи! Корреспонденты нашей программы пробираются по подъезду в кромешной тьме. Двор же освещается 24\7.  

«Если зацепиться, я могу побить голову», «девочка сломала ножку»: ямы на тротуаре, темнота и плесень в подъезде дома по Розы Люксембург

Жильцы:
– Круглый день у нас вот горит свет, постоянно давал заявку, чтобы днем выключался, а ночью включался, без результата.
– Здесь все – пенсионеры. Это мы оплачивать тоже не можем.

«Если зацепиться, я могу побить голову», «девочка сломала ножку»: ямы на тротуаре, темнота и плесень в подъезде дома по Розы Люксембург

«Если зацепиться, я могу побить голову», «девочка сломала ножку»: ямы на тротуаре, темнота и плесень в подъезде дома по Розы Люксембург

Сотни претензий к коммунальщикам и десятки обращений в службу «115». Жильцы задают риторический вопрос – в какую дверь еще стучать?

«Если зацепиться, я могу побить голову», «девочка сломала ножку»: ямы на тротуаре, темнота и плесень в подъезде дома по Розы Люксембург

Евгений Былинский, главный инженер УП «ЖЭС №31 Московского района г. Минска»:
Будем их монтировать так, чтоб их уже не вырывали, потому что мы устанавливаем – их сдают на металл, и эта проблема нескончаемая. В дальнейшем закажем, будем их бетонировать. Думаю, в этом месяце мы уже решим этот вопрос.

«Если зацепиться, я могу побить голову», «девочка сломала ножку»: ямы на тротуаре, темнота и плесень в подъезде дома по Розы Люксембург

Когда двор на Люксембург перестанет напоминать американские горки, и найдут ли жильцы общий язык с коммунальщиками, узнаем совсем скоро. Мы будем следить за развитием событий. 

«Если зацепиться, я могу побить голову», «девочка сломала ножку»: ямы на тротуаре, темнота и плесень в подъезде дома по Розы Люксембург

Люди в материале: Евгений Былинский
 
Теги: Минск
 
 
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