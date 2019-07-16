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«Если зацепиться, я могу побить голову», «девочка сломала ножку»: ямы на тротуаре, темнота и плесень в подъезде дома по Розы Люксембург
Источник материала: СТВ
Вот уже несколько недель подряд жители дома по улице Розы Люксембург пробираются к собственному подъезду наощупь. На тротуаре вдоль пятиэтажки ямы, крыльцо напоминает решето, а плитка превратилась в «графские развалины». Подробности – в сюжете программы
Злополучные трещины быстро распространятся. Жильцы проводят съёмочную группу СТВ в соседний двор. Здесь, как уверяют люди, опаснее, чем на минном поле. Пенсионеры бьют тревогу: шаткая плитка уже не раз становилась причиной травм.
Коммунальщикам до этих проблем – гневаются жильцы – и дела нет! Стены в их подъездах тоже держатся на честном слове.
Хоть глаз выколи! Корреспонденты нашей программы пробираются по подъезду в кромешной тьме. Двор же освещается 24\7.
Сотни претензий к коммунальщикам и десятки обращений в службу «115». Жильцы задают риторический вопрос – в какую дверь еще стучать?
Когда двор на Люксембург перестанет напоминать американские горки, и найдут ли жильцы общий язык с коммунальщиками, узнаем совсем скоро. Мы будем следить за развитием событий.
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«Если зацепиться, я могу побить голову», «девочка сломала ножку»: ямы на тротуаре, темнота и плесень в подъезде дома по Розы Люксембург
Вот уже несколько недель подряд жители дома по улице Розы Люксембург пробираются к собственному подъезду наощупь. На тротуаре вдоль пятиэтажки ямы, крыльцо...
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