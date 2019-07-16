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«Посмотрели, как люди находили новые пути проехать» Где ГАИ снимет или оставит ограничения движения транспорта после ІІ Европейских игр
Источник материала: СТВ
После проведения ІІ Европейских игр на дорогах города осталась выделенная полоса для общественного транспорта. Не привело ли это к увеличению пробок, рассказываем в программе
Да, понятно, что конкретному водителю, который хочет повернуть налево в конкретном месте, стало, наверное, неудобно. То есть это его раздражало, и он мог это высказать. Но рядышком с ним находится масса водителей, которым надо проехать прямо. У них появилось дополнительное время. И вот эти балансы – кому сделать лучше.
Мы посмотрели перекресток Дзержинского-Уманская. Рядышком находятся две развязки – развязка с Алибегова, развязка Второго кольца – не дозагруженные. Людям, конечно, удобнее повернуть налево, но можно проехать вперед небольшое расстояние и развернуться по развязке. Это и безопаснее, и сам перекресток – тяжелый, очень нагруженный. Мы это время отдадим прямому ходу, то есть прямо проехать станет намного проще на этом перекрестке. У нас лучше выстроится лента времени, будет координация лучше у проспекта Дзержинского. Как это, в принципе, и было. Все заметили, что прямо ехать стало намного быстрее в этот момент, даже когда не было дополнительно полосы.
Также мы обсуждаем возможность оставить запреты на Победителей-Гвардейская. Там другая ситуация – ограниченная видимость на эти маневры, и выезды с улицы Гвардейская – повороты налево – они не безопасны. То есть, там нет светофорного регулирования, достаточно плотный поток по проспекту Победителей. И вот эти маневры опасны. Поэтому сейчас смотрим, как людям, которые пользовались этими маневрами, облегчить жизнь на соседних перекрестках, может быть, добавить немножко времени, может, еще отработать стрелками. В стадии проработки.
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«Посмотрели, как люди находили новые пути проехать» Где ГАИ снимет или оставит ограничения движения транспорта после ІІ Европейских игр
После проведения ІІ Европейских игр на дорогах города осталась выделенная полоса для общественного транспорта. Не привело ли это к увеличению пробок,...
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