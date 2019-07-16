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«Посмотрели, как люди находили новые пути проехать» Где ГАИ снимет или оставит ограничения движения транспорта после ІІ Европейских игр

17.07.2019 10:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

После проведения ІІ Европейских игр на дорогах города осталась выделенная полоса для общественного транспорта. Не привело ли это к увеличению пробок, рассказываем в программе «Большой город».

«Посмотрели, как люди находили новые пути проехать» Где ГАИ снимет или оставит ограничения движения транспорта после ІІ Европейских игр

Андрей Зырянов, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Полоса на самом деле и была на проспекте Победителей, и на проспекте Дзержинского. Первая полоса – это полоса для общественного транспорта. Она выделена специальной разметкой, дорожными знаками – она и была. Да, добавлялась крайняя левая полоса для общественного транспорта и для специального транспорта, обслуживающего Европейские игры. В настоящее время все эти изменения убираются. Разметка демаркируется, знаки убираются. Это был определенный полигон для испытаний этих изменений в организации дорожного движения. То есть были запрещены левые повороты на проспектах Дзержинского и Победителей. Посмотрели, как начал двигаться поток, как он перераспределялся, как люди находили новые пути и возможности проехать.

«Посмотрели, как люди находили новые пути проехать» Где ГАИ снимет или оставит ограничения движения транспорта после ІІ Европейских игр

Да, понятно, что конкретному водителю, который хочет повернуть налево в конкретном месте, стало, наверное, неудобно. То есть это его раздражало, и он мог это высказать. Но рядышком с ним находится масса водителей, которым надо проехать прямо. У них появилось дополнительное время. И вот эти балансы – кому сделать лучше.

Организация дорожного движения – это такая наука, которая не может сделать всем хорошо. Как на светофоре нельзя включить всем «зеленый». Тогда будет хорошо, но недолгое время, пока не произойдет беда. Поэтому всегда кому-то будет «зеленый», а кому-то – «красный». Основная задача – создать этим людям, которым горит «красный», меньше неудобств. Поэтому не все маневры мы восстановим.

Мы посмотрели перекресток Дзержинского-Уманская. Рядышком находятся две развязки – развязка с Алибегова, развязка Второго кольца – не дозагруженные. Людям, конечно, удобнее повернуть налево, но можно проехать вперед небольшое расстояние и развернуться по развязке. Это и безопаснее, и сам перекресток – тяжелый, очень нагруженный. Мы это время отдадим прямому ходу, то есть прямо проехать станет намного проще на этом перекрестке. У нас лучше выстроится лента времени, будет координация лучше у проспекта Дзержинского. Как это, в принципе, и было. Все заметили, что прямо ехать стало намного быстрее в этот момент, даже когда не было дополнительно полосы.

«Посмотрели, как люди находили новые пути проехать» Где ГАИ снимет или оставит ограничения движения транспорта после ІІ Европейских игр

Также мы обсуждаем возможность оставить запреты на Победителей-Гвардейская. Там другая ситуация – ограниченная видимость на эти маневры, и выезды с улицы Гвардейская – повороты налево – они не безопасны. То есть, там нет светофорного регулирования, достаточно плотный поток по проспекту Победителей. И вот эти маневры опасны. Поэтому сейчас смотрим, как людям, которые пользовались этими маневрами, облегчить жизнь на соседних перекрестках, может быть, добавить немножко времени, может, еще отработать стрелками. В стадии проработки.

На Уманской мы оставим левый поворот только с одной стороны. И там, в сторону улицы Уманской со стороны центра города – для общественного транспорта. И там будет минимальное время – тоже просим понять, что общественный транспорт – это приоритет. А если мы пустим всех, то соответственно надо добавлять время. Добавлять время – оно же не добавляется просто так, надо у кого-то забрать. Значит, мы заберем время у пересекаемых улиц или у проспекта Дзержинского, что опять-таки не совсем хорошо. Поэтому, в первую очередь, я прошу всех людей понять.

Люди в материале: Андрей Зырянов
 
 
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После проведения ІІ Европейских игр на дорогах города осталась выделенная полоса для общественного транспорта. Не привело ли это к увеличению пробок,...
 
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