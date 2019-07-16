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Развитие союзных связей и подписание контрактов: какие мероприятия пройдут на VI Форуме регионов в Санкт-Петербурге
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Развитие союзных связей в Санкт-Петербурге обсудят эксперты. Сегодня, 17 июля, начинаются основные события VI Форума регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Создание общего образовательного пространства, культурно-гуманитарные проекты, сотрудничество регионов – эти и ряд других вопросов в центре внимания участников экспертной сессии.
Тем для диалога немало и у бизнеса. Менеджеры и владельцы компаний встретятся на заседании национальных деловых советов. А парламентариям сегодня предстоит подвести итоги V Форума регионов, который в 2018 году принимал Могилев.
Кроме того, пополнится портфель коммерческих контрактов и соглашений о сотрудничестве. К подписанию в Санкт-Петербурге документы уже готовы.
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Развитие союзных связей и подписание контрактов: какие мероприятия пройдут на VI Форуме регионов в Санкт-Петербурге
Новости Беларуси. Развитие союзных связей в Санкт-Петербурге обсудят эксперты. Сегодня, 17 июля, начинаются основные события VI Форума регионов, сообщили в программе...
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