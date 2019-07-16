Развитие союзных связей и подписание контрактов: какие мероприятия пройдут на VI Форуме регионов в Санкт-Петербурге

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Развитие союзных связей в Санкт-Петербурге обсудят эксперты. Сегодня, 17 июля, начинаются основные события VI Форума регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Создание общего образовательного пространства, культурно-гуманитарные проекты, сотрудничество регионов – эти и ряд других вопросов в центре внимания участников экспертной сессии.

Кооперационные идеи, промышленный туризм и гуманитарная интеграция. В чём особенность VI Форума регионов Беларуси и России?





Тем для диалога немало и у бизнеса. Менеджеры и владельцы компаний встретятся на заседании национальных деловых советов. А парламентариям сегодня предстоит подвести итоги V Форума регионов, который в 2018 году принимал Могилев.

Кроме того, пополнится портфель коммерческих контрактов и соглашений о сотрудничестве. К подписанию в Санкт-Петербурге документы уже готовы.







