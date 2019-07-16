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Развитие союзных связей и подписание контрактов: какие мероприятия пройдут на VI Форуме регионов в Санкт-Петербурге

17.07.2019 10:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Развитие союзных связей в Санкт-Петербурге обсудят эксперты. Сегодня, 17 июля, начинаются основные события VI Форума регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Создание общего образовательного пространства, культурно-гуманитарные проекты, сотрудничество регионов – эти и ряд других вопросов в центре внимания участников экспертной сессии.

Кооперационные идеи, промышленный туризм и гуманитарная интеграция. В чём особенность VI Форума регионов Беларуси и России?

Развитие союзных связей и подписание контрактов: какие мероприятия пройдут на VI Форуме регионов в Санкт-Петербурге

Тем для диалога немало и у бизнеса. Менеджеры и владельцы компаний встретятся на заседании национальных деловых советов. А парламентариям сегодня предстоит подвести итоги V Форума регионов, который в 2018 году принимал Могилев.

Кроме того, пополнится портфель коммерческих контрактов и соглашений о сотрудничестве. К подписанию в Санкт-Петербурге документы уже готовы.

Развитие союзных связей и подписание контрактов: какие мероприятия пройдут на VI Форуме регионов в Санкт-Петербурге

Развитие союзных связей и подписание контрактов: какие мероприятия пройдут на VI Форуме регионов в Санкт-Петербурге

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Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Развитие союзных связей в Санкт-Петербурге обсудят эксперты. Сегодня, 17 июля, начинаются основные события VI Форума регионов, сообщили в программе...
 
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