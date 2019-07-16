|
Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Санкт-Петербург, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта «Минск».
Программой визита запланировано общение с президентом России. Планируется, что сегодня, 17 июля, Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут неформальную встречу и посетят Валаамский монастырь. Это место паломничества для тысяч людей. Ежегодно сюда приезжают около 100 тысяч паломников и туристов из всего мира.
Завтра, 18 июля, в Санкт-Петербурге главы двух государств проведут переговоры и примут участие в пленарном
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Санкт-Петербург, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самолет главы государства...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)