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Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию

17.07.2019 10:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Санкт-Петербург, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта «Минск».

Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию

Программой визита запланировано общение с президентом России. Планируется, что сегодня, 17 июля, Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут неформальную встречу и посетят Валаамский монастырь. Это место паломничества для тысяч людей. Ежегодно сюда приезжают около 100 тысяч паломников и туристов из всего мира.

Завтра, 18 июля, в Санкт-Петербурге главы двух государств проведут переговоры и примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов России и Беларуси. В центре внимания будет развитие торгово-экономического сотрудничества, а также взаимодействие в рамках Союзного государства.

«На уровне регионов – это жизненно, практично и перспективно». Чего ожидают от VI Форума регионов Беларуси и России

Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию

Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Санкт-Петербург, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самолет главы государства...
 
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