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Александр Лукашенко и Владимир Путин примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России

17.07.2019 09:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 17 июля Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Российскую Федерацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Планируется, что по прибытию президенты двух стран проведут неформальную встречу.

Александр Лукашенко и Владимир Путин примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России

А 18 июля лидеры государств примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России, который проходит в Санкт-Петербурге. На его старт первыми вышли молодые активисты. Накануне состоялся самый насыщенный день молодежного форума.

«На уровне регионов – это жизненно, практично и перспективно». Чего ожидают от VI Форума регионов Беларуси и России

Президенты Беларуси и России посетят Спасо-Преображенский Валаамский монастырь

Люди в материале: Александр Лукашенко, Владимир Путин
 
 
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Новости Беларуси. 17 июля Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Российскую Федерацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Планируется, что по...
 
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