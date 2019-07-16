|
Александр Лукашенко и Владимир Путин примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 17 июля Александр Лукашенко совершит рабочий
А 18 июля лидеры государств примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России, который проходит в Санкт-Петербурге. На его старт первыми вышли молодые активисты. Накануне состоялся самый насыщенный день молодежного форума.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко и Владимир Путин примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России
Новости Беларуси. 17 июля Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Российскую Федерацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Планируется, что по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)