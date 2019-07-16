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Дорого-богато. Владелец Louis Vuitton потеснил Билла Гейтса в рейтинге богачей

17.07.2019 10:47 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Дорого-богато. Владелец Louis Vuitton потеснил Билла Гейтса в рейтинге богачей

фото: pikabu.ru

Во всем мире состоятельные люди продолжают приобретать предметы роскоши. Благодаря не снижающемуся спросу французский бизнесмен занял второе место в рейтинге самых богатых людей планеты, хотя еще в марте он был только четвертым.

Состояние французского миллиардера Бернара Арно за четыре месяца увеличилось с 76 млрд до 104,2 млрд долларов, сообщает Forbes. В рейтинге богатейших людей мира Forbes Real Time, который обновляется онлайн в течении дня, Арно занял второе место, которое до этого занимал Билл Гейтс.

По данным Forbes Real Time на 17 июля, состояние Гейтса оценивается в 103,7 млрд долларов. Получается, что Арно обгоняет его на 500 млн долларов. Возглавляет рейтинг Forbes Real Time глава Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в 164,8 млрд долларов (сумма включает состояние членов семьи Безос — основатель Amazon недавно развелся и отдал бывшей жене Маккензи Безос 4% компании рыночной стоимостью 38 млрд долларов).


Арно является владельцем группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH). В июне 2019 года он стал третьим в мире человеком, состояние которого достигло 100 млрд долларов. До него этот рубеж преодолели Безос и Гейтс. Первый сделал это еще в 2017 году, а второй только в апреле 2019-го.

2019 год выдался весьма удачным для принадлежащей Бернару Арно группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. В апреле руководство известного производителя предметов роскоши объявило о том, что объем продаж и прибыль за первый квартал 2019 года достигли рекордных значений, превышающих показатели прошлого года. 

В результате акции LVMH подорожали на 40%, а состояние Бернара Арно — более чем на $20 млрд. Французский бизнесмен занимает должность генерального директора и председателя правления LVMH, а семье Арно принадлежит 46% акций группы.

Рост продаж LVMH обусловлен тем, что во всем мире состоятельные люди продолжают приобретать предметы роскоши и алкогольные напитки. Сейчас французский миллиардер занят обновлением группы и ищет способы привлечь новое поколение клиентов, при этом сохраняя традиционные ценности и высокое качество товаров, которым славятся бренды, входящие в LVMH. Например, не так давно он заключил партнерское соглашение с Рианной: совместно с группой компаний LVMH известная певица создаст бренд косметики Fenty Beauty и модный дом Fenty. Кроме того, недавно руководство Louis Vuitton Moët Hennessy приобрело компанию Belmond, которая управляет роскошными отелями и поездами, а также организует сафари-туры.

Арно  родился в промышленном городе на севере Франции. В молодости стал одним из лучших студентов престижной Политехнической школы в Париже. Потом он руководил американским филиалом семейной компании и строительством курортов во Флориде. Вернувшись во Францию, Арно инвестировал 15 млн долларов из семейного капитала в обанкротившуюся компанию Boussac, занимающуюся производством дорогих тканей. Чтобы спасти текстильную империю от банкротства, ему пришлось прибегнуть к помощи инвестиционной компании Lazard Frères. Затем будущий миллиардер занялся диверсификацией своих активов и приобрел убыточный модный дом Christian Dior. Именно он стал первым производителем предметов роскоши в инвестиционном портфеле француза и краеугольным камнем его огромной империи. За несколько лет группа компаний LVMH пополнилась такими брендами, как Louis Vuitton, Givenchy и Sephora. На сегодняшний день объем продаж LVMH составляет около 53 млрд долларов. Группе компаний принадлежит 70 брендов и 4590 розничных магазинов.

 
 
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Во всем мире состоятельные люди продолжают приобретать предметы роскоши. Благодаря не снижающемуся спросу французский бизнесмен занял второе место в рейтинге...
 
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