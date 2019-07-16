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Игровое подразделение Mail.ru купило белорусскую студию
Источник материала: Tut.by
Игровой бренд MY. GAMES, входящий в холдинга Mail.ru Group,
Ранее, в июле 2018 года, студия начала сотрудничать с инвестиционным подразделением MY. GAMES, которое предоставило первые инвестиции для начала работы над проектом.
Запуск игры состоялся в январе 2019 на мобильной платформе
SWAG MASHA была основана в мае 2018 года. Штаб-квартира находится в Минске. Штат насчитывает 30 человек. Студия является резидентом «Парка высоких технологий». SWAG MASHA специализируется на играх с сюжетной составляющей и активно сотрудничает с именитыми авторами из игровой и киноиндустрии. Love Sick: Interactive Stories — это первая игра студии.
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SWAG MASHA была основана в мае 2018 года. Студия является резидентом «Парка высоких технологий».
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