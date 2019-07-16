Игровое подразделение Mail.ru купило белорусскую студию

Источник материала: Tut.by

Игровой бренд MY. GAMES, входящий в холдинга Mail.ru Group, объявил о покупке беларусской студии SWAG MASHA, разработчика мобильной игры Love Sick: Interactive Stories.





Ранее, в июле 2018 года, студия начала сотрудничать с инвестиционным подразделением MY. GAMES, которое предоставило первые инвестиции для начала работы над проектом.

Запуск игры состоялся в январе 2019 на мобильной платформе Google Play , а в марте игра стала доступна пользователям App Store от Apple. За первые шесть месяцев после релиза аудитория игры превысила три миллиона зарегистрированных пользователей. Сейчас игра показывает стабильный ежемесячный прирост по выручке.

SWAG MASHA была основана в мае 2018 года. Штаб-квартира находится в Минске. Штат насчитывает 30 человек. Студия является резидентом «Парка высоких технологий». SWAG MASHA специализируется на играх с сюжетной составляющей и активно сотрудничает с именитыми авторами из игровой и киноиндустрии. Love Sick: Interactive Stories — это первая игра студии.