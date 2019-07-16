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Дежурная часть. Происшествия в Мстиславском районе с 8 по 15 июля 2019 года

17.07.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Житель аг. Мушино с телесным недугом попал в хирургическое отделение центральной районной больницы. Вместо того чтобы быть благодарным медицинским работникам за лечение, стал принимать алкоголь. Медсестра не стала церемониться
с нарушителем больничного режима и набрала 102. На мужчину составлен административный протокол по ст. 17.3 ч. 1. Ему грозит штраф в размере до 8 базовых величин.

В д. Сапрыновичи женщина клеветала на соседку. Она и подумать не могла, чем это обернётся для неё. У соседки не хватило терпения выслушивать в свой адрес то, чего она не заслуживает, и обратилась к правоохранителям. На клеветницу составлен административный протокол по ст. 9.2 КоАП Республики Беларусь. Ей грозит штраф в размере от 10 до 30 базовых величин.

В аг. Бастеновичи и г. Мстиславле мужья устроили скандал с жёнами. Мужчины привлечены к административной ответственности по ст. 9.1 ч. 2 КоАП Республики Беларусь. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до 10 базовых величин или административный арест.

Дежурная часть. Происшествия в Мстиславском районе с 8 по 15 июля 2019 года

Фото из открытых источников, имеет иллюстративный характер.

Работа с бензокосой не так проста, как кажется на первый взгляд. Рабочий УКПП «Жилкомхоз» при косьбе травы разбил заднее стекло в автомобиле мстиславчанина. По данному факту сотрудниками милиции проводится проверка.

С 8 по 15 июля 2019 года зарегистрировано 42 заявления, сообщений о преступлениях и иной информации, имеющей отношение к правоохранительной деятельности. К административной ответственности привлечён 51 человек.

Дмитрий ШАФЕРОВ,
вриод начальника отдела
внутренних дел райисполкома.

 
 
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Житель аг. Мушино с телесным недугом попал в хирургическое отделение центральной районной больницы. Вместо того чтобы быть благодарным медицинским работникам за...
 
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