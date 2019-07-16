Сенсация! Иран и США начали тайные переговоры о мире

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави сообщил, что судно подало сигнал о помощи, и было отбуксировано к иранскому побережью для оказания технической помощи.





Инцидент, что называется, разрешен, хотя вопросы и остаются. Подозреваю, что версия иранской стороны о технической неисправности подвергнется сомнению и всяческой критике. Но это не особо и важно, поскольку есть все основания полагать, что после этой истории напряженность вокруг Ормузского пролива пойдет на спад.









Истеричное, другого слова не подберешь, поведение Тегерана, который он демонстрировал в последнее время, начинает меняться. Несколько месяцев поведение руководства Ирана вызывало серьезные подозрения в том, что оно адекватно воспринимает окружающий мир.





Шантаж Евросоюза - «срочно компенсируйте нам потери от санкций, а то мы за себя не отвечаем». Пляски вокруг запасов низкообогащенного урана - «раз вы так к Соглашением, то и мы на него плюнем». Драматическое, на грани фола, представление, устроенное в Ормузском проливе - «нам терять нечего, всех в ад отправим, а сами в рай пойдем»…





Вот это все делалось только с одной целью - выйти на диалог с Вашингтоном в образе «нам переговоры особо и не нужны, но уж очень мир просил нас выслушать США». Прекрасно осознавая при этом, что загнаны в угол и кроме как начать обсуждение нового варианта Соглашения - иных вариантов нет, и никто из серьезных международных игроков на помощь приходить не собирается.









Вашингтон и Тегеран начали переговоры при посредничестве Катара





Иран готов сесть за стол переговоров с США, более того - предварительная повестка диалога уже существует, пусть и в черновом варианте, сейчас в неофициальном порядке идет ее согласование. Итак - и это самая важная новость , пусть ее некоторое время и не будет в сообщениях информационных агентств -, более того - предварительная повестка диалога уже существует, пусть и в черновом варианте, сейчас в неофициальном порядке идет ее согласование.





Многое в этой ситуации сторонами тщательно скрывается, а что-то и специально окружается облаком дезинформации. Пока еще все достаточно зыбко, что-то меняется, но о некоторых моментах уже вполне можно рассказывать. И не спрашивайте, откуда у haqqin.az эта информация - есть, знаете ли, у редакции определенные возможности.





Главное, чего требовал Тегеран перед началом неофициальных переговоров - снятие с него санкций. Как минимум - освобождение из-под них нефтяного экспорта. Остановились на том, что Вашингтон, не объявляя об этом официально, «прикроет глаза» на поставки нефти в Китай и отдельным покупателям в Юго-Восточную Азию.





Не более того, причем эмиссарам Тегерана напомнили историю с задержанием в Гибралтаре танкера Grace 1 как пример возможностей США отслеживать соблюдение данной, и насквозь неофициальной, договоренности.





В свою очередь, одним из основных условий США было включение в повестку переговоров ракетной программы Ирана. И здесь произошла небольшая заминка - согласие-то Тегеран на это дал, но американцы поторопились сделать по этому поводу публичное заявление, оказавшееся такой приятной неожиданностью, что биржи отреагировали на него снижением цен на нефть.









Но это же заявление поставило в неудобное положение руководство Ирана. Для внутренней аудитории, населения страны, оно по-прежнему старается сохранить образ непреклонных борцов с «диктатом США», «никаких уступок, переговоры только на наших условиях» и прочая пропагандистская мишура - а тут такая утечка.





Естественно, глава иранской дипломатии тут же громко опроверг факт того, что данный компромисс вообще имел место быть. Но относиться всерьез к его словам не стоит, пройдет немного времени и тот же Джавад Зариф объявит, что обсуждение ракетной программы и поиск компромисса по ней являются стратегической необходимостью и свидетельствуют о доброй воле и мудрости иранского руководства.





Естественно, при обсуждении предварительных условий не обошлось без разговора о Сирии. Конкретных договоренностей пока нет, все в процессе. Единственные, о чем удалось договориться - так это о сокращении присутствия в этой стране вооруженных формирований движения «Хизбалла», которые сейчас начали покидать занятые объекты в Сирии и потихоньку перемещаться в сторону границы с Ливаном.





Пока это все, что достоверно известно о результатах предварительных и неофициальных контактов эмиссаров из Вашингтона и Тегерана, состоявшихся при посредничестве Катара. Но информация будет неполной, если не упомянуть о том, как изящно американцам в их усилиях по принуждению иранцев к диалогу подыграл Евросоюз.





Долгое время администрация Рухани надеялась вбить клин между США и Европой, стараясь убедить своих внутриполитических оппонентов в реальности такого развития событий. Брюссель, Париж, Лондон и Берлин весьма умело поддерживали подобную иллюзию у иранских дипломатов обещаниями в отношении специального расчетного механизма - вот-вот, дескать, запустим его, даже первые транзакции уже обрабатываются.





Как только Тегеран обозначил свою готовность к диалогу с США, в Евросоюзе тут же заявили, что возможности реализовать идею специального механизма у них нет. От слова - совсем. И потому Ирану нужно любыми путями договариваться с США. Достигнут договоренностей - тогда Брюссель к Тегерану со всей душой, а пока - извините, ничем помочь не можем.









На этом эпизоде рассказ о начавшемся неофициальном диалоге между Вашингтоном и Тегераном пока следует остановить. Но - только пока, поскольку сама эта история лишь начинается...