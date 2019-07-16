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На матч "Пяст" - БАТЭ проданы все билеты
Источник материала: Партизан
Сегодня в матче 1-го квалификационного раунда БАТЭ на выезде сыграет с «Пястом».
На матч в Гливице проданы все билеты. Домашний стадион «Пяста» вмещает 9913 человек, передает
Напомним, первый матч завершился вничью – 1:1.
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Сегодня в матче 1-го квалификационного раунда БАТЭ на выезде сыграет с «Пястом».
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