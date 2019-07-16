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Бог в помощь: Лукашенко отправился торговаться к Путину
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Санкт-Петербург (РФ).
Президентский самолет вылетел из Национального аэропорта «Минск».
архивное фото
Напомним, программой визита запланирована встреча с главой РФ Путиным. Планируется, что сегодня они пообщаются неформально и съездят по приглашению Путина в Валаамский монастырь.
18 июля в Санкт-Петербурге главы двух государств проведут переговоры и примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов России и Беларуси.
Официально сообщается, что стороны обсудят развитие торгово-экономического сотрудничества, а также взаимодействие в рамках "союзного государства".
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Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Санкт-Петербург (РФ).
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