Сбежать не удалось: экс-президента Перу арестовали в США





Алехандро Толедо выступает на митинге в Лиме в 2011 году





Толедо, который руководил страной с 2001 по 2006 годы, сбежал из Перу после того, как органы юстиции обвинили его в получении взятки в размере 20 млн долларов от бразильской строительной компании Odebrecht. В обмен на взятку Толедо, по мнению следствия, помог компании получить подряды на работу по государственному заказу.





Власти Перу попросили США экстрадировать бывшего президента еще год назад.





73-летний Толедо отрицает все обвинения.





«Бывший президент впервые предстанет перед судебными органами США в рамках процесса его возвращения в страну», говорится в заявлении генпрокуратуры Перу.





В Перу за последние несколько лет произошло сразу несколько громких арестов, связанных с коррупцией – и во всех этих случаях взятки высокопоставленным чиновникам предлагали руководители бразильской Odebrecht.





Бывшего президента Педро Пабло Кучински также арестовали по обвинению в получении взяток от бразильцев.





Еще один бывший перуанский президент Алан Гарсия застрелился, чтобы избежать ареста. Это произошло в апреле. Обвинения против Гарсии также были выдвинуты в рамках дела Odebrecht.





Адвокат Толедо в интервью перуанской радиостанции RPP заявил, что генпрокуратура выдвинула обвинения против экс-президента с процедурными нарушениями.