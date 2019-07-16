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Сбежать не удалось: экс-президента Перу арестовали в США

17.07.2019 10:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывшего перуанского президента Алехандро Толедо арестовали во вторник в США по запросу об экстрадиции на родину. Об этом говорится в твите, опубликованном сегодня генеральной прокуратурой Перу.


Алехандро Толедо выступает на митинге в Лиме в 2011 году

Толедо, который руководил страной с 2001 по 2006 годы, сбежал из Перу после того, как органы юстиции обвинили его в получении взятки в размере 20 млн долларов от бразильской строительной компании Odebrecht. В обмен на взятку Толедо, по мнению следствия, помог компании получить подряды на работу по государственному заказу. 

Власти Перу попросили США экстрадировать бывшего президента еще год назад.

73-летний Толедо отрицает все обвинения.

«Бывший президент впервые предстанет перед судебными органами США в рамках процесса его возвращения в страну», говорится в заявлении генпрокуратуры Перу.

В Перу за последние несколько лет произошло сразу несколько громких арестов, связанных с коррупцией – и во всех этих случаях взятки высокопоставленным чиновникам предлагали руководители бразильской Odebrecht. 

Бывшего президента Педро Пабло Кучински также арестовали по обвинению в получении взяток от бразильцев.

Еще один бывший перуанский президент Алан Гарсия застрелился, чтобы избежать ареста. Это произошло в апреле. Обвинения против Гарсии также были выдвинуты в рамках дела Odebrecht.

Адвокат Толедо в интервью перуанской радиостанции RPP заявил, что генпрокуратура выдвинула обвинения против экс-президента с процедурными нарушениями.
 
 
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Бывшего перуанского президента Алехандро Толедо арестовали во вторник в США по запросу об экстрадиции на родину. Об этом говорится в твите, опубликованном сегодня...
 
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