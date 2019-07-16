|
Сделали "козлами отпущения": в "кровавом салюте" обвинили россиян
Источник материала: Партизан
Двум гражданам России предъявлено обвинение по уголовному делу о взрывах на салюте на "день независимости" в Минске, в результате чего погибла женщина и еще 10 человек пострадали.
Напомним, 3 июля на набережной реки Свислочь неподалеку от стелы "Минск – город-герой" взорвалась пиротехника. От ранения погибла 64-летняя женщина, еще несколько человек пострадали и были доставлены в больницу.
В рамках уголовного дела Следственный комитет Беларуси задержал двоих сотрудников российской компании "Пиро-Росс", предоставившей салютные установки для Минобороны Беларуси.
"Да ", - ответили в посольстве России на вопрос
Обвинение предъявлено по второй части статьи 299 - "Нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Как уточнили в посольстве, следственные действия продолжаются. Там добавили, что консульские работники выполняют все необходимые действия для оказания помощи задержанным.
На минувшей неделе задержанных россиян посетили сотрудники консульского отдела диппредставительсва. Как рассказали в посольстве после встречи, состояние здоровья обоих россиян удовлетворительное, каких-либо жалоб на условия содержания у мужчин нет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двум гражданам России предъявлено обвинение по уголовному делу о взрывах на салюте на "день независимости" в Минске, в результате чего погибла женщина и еще 10...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)