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Сделали "козлами отпущения": в "кровавом салюте" обвинили россиян

17.07.2019 10:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Двум гражданам России предъявлено обвинение по уголовному делу о взрывах на салюте на "день независимости" в Минске, в результате чего погибла женщина и еще 10 человек пострадали.

Сделали "козлами отпущения": в "кровавом салюте" обвинили россиян
Напомним, 3 июля на набережной реки Свислочь неподалеку от стелы "Минск – город-герой" взорвалась пиротехника. От ранения погибла 64-летняя женщина, еще несколько человек пострадали и были доставлены в больницу. 



В рамках уголовного дела Следственный комитет Беларуси задержал двоих сотрудников российской компании "Пиро-Росс", предоставившей салютные установки для Минобороны Беларуси.

"Да ", - ответили в посольстве России на вопрос Sputnik о том, предъявлено ли задержанным россиянам обвинение.

Обвинение предъявлено по второй части статьи 299 - "Нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека".


Как уточнили в посольстве, следственные действия продолжаются. Там добавили, что консульские работники выполняют все необходимые действия для оказания помощи задержанным.

На минувшей неделе задержанных россиян посетили сотрудники консульского отдела диппредставительсва. Как рассказали в посольстве после встречи, состояние здоровья обоих россиян удовлетворительное, каких-либо жалоб на условия содержания у мужчин нет.
 
Теги: Минск
 
 
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Двум гражданам России предъявлено обвинение по уголовному делу о взрывах на салюте на "день независимости" в Минске, в результате чего погибла женщина и еще 10...
 
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