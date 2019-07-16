Напомним, 3 июля на набережной реки Свислочь неподалеку от стелы " Минск – город-герой" взорвалась пиротехника. От ранения погибла 64-летняя женщина, еще несколько человек пострадали и были доставлены в больницу.













В рамках уголовного дела Следственный комитет Беларуси задержал двоих сотрудников российской компании "Пиро-Росс", предоставившей салютные установки для Минобороны Беларуси.





Sputnik о том, предъявлено ли задержанным россиянам обвинение. "Да ", - ответили в посольстве России на вопросо том, предъявлено ли задержанным россиянам обвинение.





Обвинение предъявлено по второй части статьи 299 - "Нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека".









Как уточнили в посольстве, следственные действия продолжаются. Там добавили, что консульские работники выполняют все необходимые действия для оказания помощи задержанным.





На минувшей неделе задержанных россиян посетили сотрудники консульского отдела диппредставительсва. Как рассказали в посольстве после встречи, состояние здоровья обоих россиян удовлетворительное, каких-либо жалоб на условия содержания у мужчин нет.











