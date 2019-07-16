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Подорожали билеты в плацкартных и купейных вагонах. В цену теперь включают стоимость постельного белья

17.07.2019 11:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

БелЖД с 15 июля начала включать стоимость постельного белья в цену билета при проезде в плацкартных и купейных вагонах внутриреспубликанского сообщения. При этом пассажир при покупке «квитка» может отказаться от белья, соответственно стоимость проезда снизится на 2 рубля.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Увеличилась стоимость проезда при проезде в плацкартных и купейных вагонах. Если в субботу 13 июля я ехал из Гомеля до Минска (поездом № 647) в плацкарте за 8 рублей 68 копеек, то сегодня билет уже стоит 10 рублей 68 копеек. И никакой информации по поводу повышения стоимости проезда нигде нет», — сообщил читатель.

В колл-центре БелЖД пояснили, что стоимость постельного белья начали включать в цену билета в плацкартных и купейных вагонах на поездах внутриреспубликанского сообщения с 15 июля. Но пассажир может отказаться от постельного при покупке билета. Однако для этого нужно знать о такой возможности. На сайте БелЖД в разделе «новости» на момент выхода текста не удалось найти сообщение о включении цены постельного белья в стоимость билета.

К слову, на сайте БелЖД цены билетов уже указаны со стоимостью постельного. При онлайн-покупке отказаться от постельного не получится, такой опции не предусмотрено в личном кабинете пользователя. 

Напомним, с 12 июля вырос тариф за оформление и переоформление билетов на поезда. К примеру, тариф за оформление проездных документов на проезд в поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий подняли с 0,11 до 0,15 рубля.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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БелЖД с 15 июля начала включать стоимость постельного белья в цену билета при проезде в плацкартных и купейных вагонах внутриреспубликанского сообщения.
 
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