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Настоящий киберпанк? Стартап Илона Маска представил считывающие информацию из мозга «нити»

17.07.2019 11:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Стартап Илона Маска Neuralink, который с 2017 года занимается разработкой нейроинтерфейсов и прямым подключением человеческого мозга к компьютеру, впервые представил итоги двухлетней работы — технологию, основанную на «нитях», которая позволит безопаснее вживлять чипы в человеческий мозг и быстрее считывать информацию. Об этом пишет TJournal.


Фото: Neuralink

Основная цель компании — вживить импланты парализованным людям, чтобы те могли использовать телефоны и компьютеры. На презентации Маск отметил, что в будущем стартап планирует «достичь симбиоза с искусственным интеллектом».

Для этого стартап разработал гибкие «нити» толщиной 4−6 мкм, что меньше человеческого волоса, которые вживляются с помощью игл. «Нити» позволяют быстрее считывать информацию и отправлять ее датчику, установленному на черепе, чем предыдущие аналоги.


Фото: Neuralink

Компания разработала нейрохирургического робота, который способен автоматически вживлять шесть «нитей», содержащих 192 электрода, в минуту. Он избегает кровеносных сосудов, что способствует уменьшению воспалительных реакций в мозге во время операции. Робот одновременно похож на микроскоп и швейную машинку.


Фото: Neuralink

Для считывания данных с «нитей» Neuralink также представила чип, который принимает сигналы, исходящие от мозга. Сейчас чип может передавать информацию с помощью USB-C, но в будущем ученые планируют создать систему, которая работала бы по беспроводной сети. Датчики будут встраиваться в мозг и подключаться к устройству с аккумулятором, расположенным за ухом. Разработчики планируют, что системой можно будет управлять с помощью смартфона.


Фото: Neuralink

Пока компания проводила эксперименты только на лабораторных крысах, которым вживили 1500 электродов. Информация, полученная от крысы с USB-C-портом на голове, передавалась в 10 раз быстрее, чем текущие сенсоры, отметили в Bloomberg. Сейчас технология вживления «нитей» требует сверления дырок в черепе, но в будущем ученые надеются использовать лазеры, чтобы этого избежать. Нейробиологи в Стэнфорде начнут тестировать технологию на людях во втором квартале 2020 года.


Фото: Neuralink

В интервью с New York Times ученые Neuralink отметили, что компании «предстоит долгий путь», прежде чем они смогут представить технологию для коммерческого рынка.

 
 
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Пока эксперименты проводили только на крысах. Технологию планируют начать тестировать на людях во втором квартале 2020 года.
 
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