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Россиянам, которых задержали по делу о минском салюте, предъявили обвинение

17.07.2019 10:24 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Двум россиянам, которых задержали по делу о минском салюте, предъявили обвинение. Об этом сообщает ТАСС.

Эту информацию передал пресс-секретарь посольства России в Беларуси Сергей Аряев. Он добавил, что следственные действия продолжаются. Однако в беларуском СК эти данные пока не подтвердили: единственное, что там говорят, – расследование все еще ведется.

Что произошло?

В Минске во время салюта, который запускали 3 июля, в День Независимости, произошло ЧП. В трех из шести мест, где производились салюты, взорвались ракеты, из-за чего десять человек пострадали. В их числе – 64-летняя женщина: ее спасти не удалось. СК задержал первых подозреваемых: ими оказались работники компании-поставщика «Пиро-Росс». Позже двух мужчин посетили российские дипломаты и заявили, что жалоб на содержание Максима Сапронова и Константина Денисова не имеют.

А каковы версии следствия?

Со слов главы СК, следствие считает наиболее очевидной версию о некачественной пиротехнике. Сейчас основной вопрос – в том, могли ли их испортить намеренно. Следственный комитет также предполагает, что неисправной могла быть техника: либо салютные установки, либо фейерверки. Есть подозрение, что установки неправильно зарядили или использовали.

Интересно, что беларуский журналист Виктор Малишевский пообщался с начальником организации «Пиро-Росс» Андреем Инкиным. Тот заявил, что гарантия на установки, по технической документации, – десять лет. Беларусь же купила их в 2008 году, то есть 11 лет назад. «Пиро-Росс» не раз предлагала провести техоблуживание в заводских условиях, но ей отказывали. Начальник компании предположил, что Министерство обороны занимается этим самостоятельно.

Фото обложки: Николай Петров, TUT.by.

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Теги: Минск
 
 
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Двум россиянам, которых задержали по делу о минском салюте, предъявили обвинение. Об этом сообщает ТАСС. Эту информацию передал пресс-секретарь посольства России...
 
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