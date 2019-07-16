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Россиянам, которых задержали по делу о минском салюте, предъявили обвинение
Источник материала: KYKY>
Двум россиянам, которых задержали по делу о минском салюте, предъявили обвинение. Об этом
Эту информацию передал пресс-секретарь посольства России в Беларуси Сергей Аряев. Он добавил, что следственные действия продолжаются. Однако в беларуском СК эти данные пока не подтвердили: единственное, что там говорят, – расследование все еще ведется.
Что произошло?
В Минске во время салюта, который запускали 3 июля, в День Независимости,
А каковы версии следствия?
Со слов главы СК, следствие считает наиболее очевидной версию о некачественной пиротехнике. Сейчас основной вопрос – в том, могли ли их испортить намеренно. Следственный комитет также предполагает, что неисправной могла быть техника: либо салютные установки, либо фейерверки. Есть подозрение, что установки неправильно зарядили или использовали.
Интересно, что беларуский журналист Виктор Малишевский
Фото обложки: Николай Петров, TUT.by.
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