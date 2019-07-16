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В Беларуси запускают новое реалити-шоу. Рассказываем, как попасть на экраны и слетать в Абу-Даби

17.07.2019 10:00 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Беларуси вот-вот запустят реалити-шоу для мужчин. Победителю обещают оплатить поездку в Абу-Даби, чтобы тот вживую увидел бой того самого Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье. Рассказываем, как присоединиться.

О каком шоу речь?

Речь о шоу с броским названием «Реальные кабаны» с блогером Ингой Кунилингой в роли ведущей. Его авторы Parimatch Belarus рассчитывают взять на проект десять парней в возрасте от 21 года. Ограничений к желающим практически нет: главное, чтобы позволяло здоровье. В течение месяца их обучат боевому искусству, причем на тренеров организаторы не поскупились.

Так, беларусами займутся чемпион мира по версии WWFC Михаил Одинцов, чемпион мира по тайскому боксу Алексей Кудин и двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе Алим Селимов. Тренировки планируют проводить в профессиональных спортивных залах Минска.

А какие призы?

Победителей выберут как судьи, так и зрители. Первые определят финалиста строго по результатам, которые он покажет в процессе обучения, вторые отметят своего фаворита, исходя из личных симпатий. По итогу оба счастливчика получат главный приз – поездку на бои UFC 242 в Абу-Даби, которые пройдут 7 сентября 2019 года. Кульминацией турнира станет поединок чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье. 

Как стать участником?

Кастинг объявлен на 20 июля. Для того, чтобы на него попасть, нужно заполнить анкету по ссылке. После этого на указанные контактные данные придет подробная информация о времени и месте кастинга. Кроме этого, шоу можно будет смотреть онлайн: выпуски опубликуют на YouTube-канале вот здесь.

ООО «СТАТУСКВО»
УНП 101011505

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси вот-вот запустят реалити-шоу для мужчин. Победителю обещают оплатить поездку в Абу-Даби, чтобы тот вживую увидел бой того самого Хабиба Нурмагомедова...
 
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