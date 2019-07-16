Задержанным по делу фейерверков предъявили обвинение

Двоим россиянам, задержанным по делу о салюте 3 июля, предъявили обвинение.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-секретарья посольства РФ Сергея Аряева.

Россиян обвинили в нарушении правил обращения с взрывоопасными веществами, которое повлекло за собой смерть человека по неосторожности.

«Задержанные по-прежнему находятся в следственном изоляторе», — уточнил пресс-секретарь посольства РФ Сергей Аряев.

По словам официального представителя СК Беларуси Сергея Кабаковича, по делу продолжается расследование.

Вечером 3 июля в Минске во время праздничного салюта произошло ЧП: взорвались салютные установки. Пострадало не менее 10 человек, от ранения в шею погибла женщина.

По данным главы Минздрава Владимира Караника, после ЧП были госпитализированы пять человек, легкие травмы получили еще три человека. В стационаре остаются два человека.

Как рассказал накануне агентству «Минск-Новости» в репортаже командир патрульной роты комендантского батальона старший лейтенант Алексей Круглик, планировалось применить «новые фейерверочные изделия, которые раньше не показывали». Он также отметил, что во время салюта будут реализованы все необходимые меры безопасности: в радиусе 500 метров выставили оцепление.