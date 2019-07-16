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Задержанным по делу фейерверков предъявили обвинение
Источник материала: БДГ
Двоим россиянам, задержанным по делу о салюте 3 июля, предъявили обвинение.
Об этом сообщает
Россиян обвинили в нарушении правил обращения с взрывоопасными веществами, которое повлекло за собой смерть человека по неосторожности.
«Задержанные по-прежнему находятся в следственном изоляторе», — уточнил пресс-секретарь посольства РФ Сергей Аряев.
По словам официального представителя СК Беларуси Сергея Кабаковича, по делу продолжается расследование.
Вечером 3 июля в Минске во время праздничного салюта произошло ЧП: взорвались салютные установки. Пострадало не менее 10 человек, от ранения в шею
По данным главы Минздрава Владимира Караника, после ЧП были госпитализированы пять человек, легкие травмы получили еще три человека. В стационаре остаются два человека.
Как рассказал накануне агентству «Минск-Новости» в
Однако уже сегодня Минобороны
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Двоим россиянам, задержанным по делу о салюте 3 июля, предъявили обвинение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-секретарья посольства РФ Сергея Аряева.
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