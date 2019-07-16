В бой идут одни «старики». 10 актёров, много лет исполнявших одну роль

Источник материала: Аргументы и факты

"АиФ" предлагает вспомнить 10 звёзд, которые могут похвастаться верностью своим персонажам.

Том Круз

Стаж в роли Итана Ханта: 21 год

Количество фильмов: 5





«Миссия невыполнима: Племя изгоев», 2015 г. Кадр из фильма

Том Круз и его команда не сбавляют обороты. Вот уже 20 лет на экраны выходит серия боевиков «Миссия невыполнима» о неубиваемом спецагенте Итане Ханте. Несмотря на то, что с каждым годом голливудскому красавцу всё сложнее играть главную роль (по традиции он отказывается от услуг дублёров и впечатляющие трюки исполняет лично), 54-летний актёр продолжает работу. Шестой по счёту фильм в серии «Миссия невыполнима» вышел на экраны 27 июля 2018 года (продюсеры уверены, что их проект ничуть не хуже бондианы и заслуживает как минимум 24 серий).

Неудивительно, что и сам Круз держится за роль спецагента: его гонорар за участие в боевике растёт от фильма к фильму, а за первую часть «Миссии...», которая вышла на экраны ещё в 1996 году, он до сих пор получает миллионные отчисления.

Вин Дизель

Стаж в роли Доминика Торетто: 16 лет

Количество фильмов: 6





«Форсаж 7», 2015 г. Кадр из фильма

Хотя герой боевиков из-за собственных капризов и пропустил вторую и третью части саги (его не устроили ни гонорар, ни сценарий), он считается главным лицом «Форсажа» наряду с погибшим в 2013 году Полом Уокером.

Сегодня Дизель в роли уличного гонщика чувствует себя прекрасно. Актёр намерен сниматься в «Форсаже» ещё как минимум 4 года (девятая и десятая части саги запланированы на 2019 и 2021 годы).

Сильвестр Сталлоне

Стаж в роли Рокки Бальбоа: 41 год

Количество фильмов: 7





«Крид: Наследие Рокки», 2015 г. Кадр из фильма

Сильвестр Сталлоне, перешагнувший 70-летний рубеж, признаётся: «Для меня Рокки — родной человек». Ещё бы, ведь голливудская звезда играет профессионального боксёра и тренера больше 40 лет.

В 1976 году Сталлоне сам придумал для себя роль Рокки Бальбоа, впоследствии вошедшего в список лучших героев в истории кино (по версии Американского института киноискусства). Но ещё более разумно с его стороны было вовремя отойти на второй план. Результат — достойные кассовые сборы боевика 2015 года «Крид: Наследие Рокки», где Сталлоне сыграл наставника персонажа Майкла Б. Джордана (а в планах ещё «Крид-2», намеченный на ноябрь 2017 года).

Роберт Инглунд

Стаж в роли Фредди Крюгера: 19 лет

Количество фильмов: 8





«Кошмар на улице Вязов 7», 1994 г. Кадр из фильма

Одно дело — десятилетиями гонять в самых крутых автомобилях и менять красавиц-партнёрш, а другое — часами просиживать в кресле гримёров, как делал это Роберт Инглунд. На протяжении 19 лет актёр в роли Фредди Крюгера пугал зрителей и делал это так хорошо, что у продюсеров даже мысли не было сменить исполнителя партии монстра.

Несмотря на то, что художникам картины приходилось по нескольку часов наносить макияж обаятельному и разговорчивому актёру, Инглунд не раз говорил, что ему действительно нравилось играть в серии фильмов ужасов «Кошмар на улице Вязов». Кроме того, с 1988 по 1990 годы он снимался в роли Крюгера и на телевидении: за два года было отснято 44 эпизода телесериала-антологии «Кошмары Фредди».

Клинт Иствуд

Стаж в роли Грязного Гарри: 17 лет

Количество фильмов: 5





«Игра в смерть», 1988 г. Кадр из фильма

Главный ковбой Голливуда Клинт Иствуд уже давно с головой ушёл в режиссуру, но и на его совести есть персонаж-долгожитель: полицейский детектив Гарри Калахан (больше известный по прозвищу Грязный Гарри).

В 1971 году взявшийся за эту роль 40-летний Иствуд был идеальным актёром для образа охотника на преступников, который всё знает о полицейских правилах, но иногда позволяет себе их нарушать. Гарри не был первым крутым копом американского кино, но оказался едва ли не самым популярным. К счастью, Иствуд вовремя остановился: в 1988 году в фильме «Игра в смерть» он в последний раз перевоплотился в знаменитого детектива из Сан-Франциско.

Всегда «в седле». Как Клинт Иствуд стал главным ковбоем Голливуда →

Роберт Дауни-младший

Стаж в роли Тони Старка: 9 лет

Количество фильмов: 7





«Железный человек 3», 2013 г. Кадр из фильма

Участие в экранизации комиксов, как правило, гарантирует актёрам трудоустройство на много лет вперёд. В 2008 году одним из таких «везунчиков» стал Роберт Дауни-младший, которому кинокомпания Marvel Studios предложила исполнить роль миллиардера и филантропа Тони Старка. Предложение было как нельзя кстати: после череды громких скандалов, связанных со злоупотреблением наркотиками и тюремным сроком, Железный человек вернул Дауни-младшему статус актёра категории А.

Своё первое десятилетие в шкуре Железного человека он отметил фильмом «Мстители: Война бесконечности». Как несложно догадаться, это только начало.

Харрисон Форд

Стаж в роли Индианы Джонса: 36 лет

Количество фильмов: 4





«Индиана Джонс и последний крестовый поход», 1989 г. Кадр из фильма

Фильмы про приключения Индианы Джонса вошли в нашу жизнь уже давно. Ещё в 1981 году зрителей покорил увлекательный сюжет и обаятельный молодой археолог в исполнении Харрисона Форда. Прошло 36 лет, сага об Индиане Джонсе уже заработала $1,9 млрд, но продюсеры и Форд как никогда уверены в её дальнейшем успехе.

Премьеры нового фильма об археологе-авантюристе должна состояться уже в этом году. А ведь неугомонному искателю приключений уже 77-лет.

Дэниэл Рэдклифф

Стаж в роли Гарри Поттера: 12 лет

Количество фильмов: 8





«Гарри Поттер и Орден Феникса», 2007 г. Кадр из фильма

Фильмы про Гарри Поттера — это не полноценная франшиза, а разделённая на восемь равнозначных частей история. Тем не менее её юным актёрам пришлось потратить на эту работу 12 лет жизни.

По окончании поттерианы все исполнители главных ролей стали востребованными артистами. Чтобы поскорее избавиться от надоевших амплуа, они начали сниматься в самых разноплановых и даже неоднозначных фильмах: особенно преуспел в этом «волшебник со шрамом на лбу» Дэниэл Рэдклифф. Например, недавней его работой стал фильм «Человек — швейцарский нож», где он исполнил роль ожившего трупа.

Арнольд Шварценеггер

Стаж в роли Терминатора: 33 года

Количество фильмов: 4





«Терминатор: Генезис», 2015 г. Кадр из фильма

С тех пор как Арнольд Шварценеггер произнёс знаменитую фразу «I’ll be back!», прошло больше 30 лет. За это время актёр побывал губернатором Калифорнии и воспитал четырёх детей, однако про своего любимого героя так и не забыл.

Джонни Вайсмюллер

Стаж в роли Тарзана: 16 лет

Количество фильмов: 12

Стаж в роли Джима: 6 лет

Количество фильмов: 13





«Тарзан и русалки», 1948 г. Кадр из фильма

Абсолютный рекордсмен среди верных своим героям актёров — пловец, пятикратный олимпийский чемпион Джонни Вайсмюллер, хорошо известный как исполнитель роли Тарзана. Хотя он не первый, кто сыграл короля джунглей (первым в Тарзана перевоплотился небезызвестный Элмо Линкольн ещё в 1918 году), именно Вайсмюллер придумал фирменный крик Тарзана и поднял бокс-офис франшизы до невиданных высот. С 1932 по 1948 год знаменитый пловец исполнил роль человека-обезьяны целых 12 раз, заработав на ней около $2 млн.

Забавно, что на этом приключения Вайсмюллера в джунглях не завершились. Закончив с Тарзаном, актёр и пловец начал съёмки в саге про Джима из джунглей. В роли Джима зрители увидели Вайсмюллера ещё в 13 фильмах, которые сняли всего за 6 лет.