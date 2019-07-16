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Новое пришествие Фредди. Снимут ли ремейк «Кошмара на улице Вязов»?

17.07.2019 11:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Новое пришествие Фредди. Снимут ли ремейк «Кошмара на улице Вязов»?
Роберт Инглунд в роли Фредди Крюгера. © / www.globallookpress.com

Культовые фильмы 30-40-летней давности до сих пор на слуху, а их герои по-прежнему популярны. Правда, сами фильмы того времени отличаются определенной наивностью – они немного устарели, да и не было у их создателей того арсенала спецэффектов, которым свободно оперируют сейчас даже независимые кинематографисты. Поэтому периодически в светлые головы продюсеров приходят идеи о реанимации старых франшиз – с современными звездами и возможностями. Правда, обычно ремейки получаются не слишком удачными – сохранить атмосферу, которая отличала оригинальные фильмы, удается немногим, новодел закономерно проваливается в прокате или получает не слишком теплый прием, а в истории всё равно остается та самая старая картина.

Именно поэтому новость о возможном ремейке фильма ужасов «Кошмар на улице Вязов», которым может заняться французский режиссер Александр Ажа, мгновенно стала одной из самых обсуждаемых – ведь речь идет об одном из самых знаменитых кинозлодеев в истории. Фредди Крюгера, убийцу из снов, который носит полосатый свитер, шляпу и огромные стальные когти, знают буквально все, а сам этот персонаж до сих пор пугает – пусть уже не взрослых зрителей, а детей.

Что такое «Кошмар на улице Вязов»?

Фильм 1984 года, поставленный одним из признанных мастеров хоррора Уэсом Крэйвеном; он же был и автором сценария картины. В этой ленте Крэйвен впервые показал миру Фредди Крюгера – маньяка, которого заживо сожгли родители убитых им малышей; спустя много лет он вернулся в сны детей своих убийц, чтобы продолжить своё черное дело. Происходило всё в выдуманном городке Спрингвуд с жителями улицы Вязов. В «Кошмаре…» одну из своих первых ролей сыграл начинающий актер Джонни Депп, а роль Фредди досталась Роберту Инглунду.

Позже Инглунд играл этого злодея в шести фильмах-продолжениях, а также в кроссовере «Фредди против Джейсона», в котором он противостоял еще одному знаменитому киноманьяку – Джейсону Вурхизу из франшизы «Пятница, 13-е».

Новое пришествие Фредди. Снимут ли ремейк «Кошмара на улице Вязов»? Назван самый страшный фильм ужасов в истории

Во франшизе о Фредди семь полнометражных фильмов, один кроссовер, книги, комиксы, видеоигры, а также одна попытка ремейка. В 2010-м вышел фильм по сюжету Крейвена, роль злодея в котором сыграл Джеки Эрл Хейли; сборы были достаточно высокие для франшизы сборы ($63 млн), но и бюджет не мал ($35 млн), так что продюсеры остались недовольны и продолжений не последовало.

Кто такой Александр Ажа и чего он хочет?

Режиссер из Франции давно зарекомендовал себя достойным продолжателем дела Крэйвена. В 2003-м он снял слэшер «Кровавая жатва», потом ремейк хоррора Крэйвена 1977 года «И у холмов есть глаза». В 2010-м Ажа переснял в модной тогда технологии 3D еще один старый хит – фильм ужасов «Пираньи», а в 2013-м отметился экранизацией романа Джо Хилла «Рога».

На минувшей неделе в США вышел еще один хоррор, который снял Ажа – неплохо принятый критиками и зрителями «Капкан».

Именно под выход «Капкана» режиссер дал интервью бразильскому кинопорталу Cinepop, в котором и рассказал о своей давней мечте – работе над ремейком «Кошмара на улице Вязов». Никаких подробностей проекта, разумеется, нет, но нет и сомнений, что Крэйвен (он скончался в 2015 году) одобрил бы эту идею.

Ажа назвал просмотр «Кошмара на улице Вязов» одним из самых травмирующих опытов своего детства. «Это великий мир, который интересно изучать», – добавил он.

Новое пришествие Фредди. Снимут ли ремейк «Кошмара на улице Вязов»?
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Отметим, что неудача с перезапуском 2010 года не охладила пыл других претендентов на создание ремейка культового ужастика. В 2015 году, например, кинокомпания New Line Cinema начала работу над новым проектом; впрочем, пока что о нем ничего не слышно. Не исключено, что в конце концов пути и интересы New Line и Ажи пересекутся, и они представят поклонникам франшизы нового Фредди. Правда, интерес к своей самой известной роли проявлял и Инглунд; актеру сейчас 72 года и, в принципе, он вполне способен снова примерить шляпу, перчатку с лезвиями и красный свитер в зеленую полоску.

 
Теги: Новости
 
 
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Режиссер Александр Ажа может снять ремейк знаменитого фильма ужасов «Кошмар на улице Вязов».
 
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