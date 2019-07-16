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«После родов не было отвисшего живота». Минчанка - о том, как семейный ЗОЖ приводит к комплиментам

17.07.2019 11:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

GO.TUT.BY проводит конкурс «Одна команда» — о влюбленных парах и крепких семьях, которые объединяют ЗОЖ и совместные тренировки. Историей своей спортивной семьи поделилась журналистка Вероника Бондарович: вместе с мужем Виктором Кистенем (композитором и органистом) она растит 5-летнюю дочь Алису.

Мы продлили прием историй: для участия в конкурсе до 2 августа пишите на адрес: elena.melnikova@tutby.com с пометкой «Одна команда». Полные правила читайте по ссылке.


«Муж — белорусский композитор, председатель правления Белорусского союза композиторов, журналист и органист Виктор Кистень. Дочь Алиса — активная почемучка, неутомимая домашняя акробатка, фанатеющая от Пеппи Длинныйчулок и Обеликса одновременно. Я — филолог и журналист, бывает, семейный моралист, сражающийся за чистоту как в речи, так и в квартире. С мужем работаем на Белорусском радио».

«Грядкофитнес никто не отменял»

— Любовь к ЗОЖу мне привил отец в детстве: сам он в свободное время занимался тяжелой атлетикой на любительском уровне. Мы жили в обычном частном доме с большим плодородным участком: грядкофитнес летом никто не отменял. А осенью, зимой и весной — занятия по вольной борьбе и тренажерка с папой. В начале 90-х у нас в Червене появился отличный тренер, и папа, можно сказать, реализовал свою детскую мечту, отдав нас с братом на борьбу. И все это не считая спортивных секций в школе: гандбол, легкая атлетика и так далее.

В университете была секция дзюдо: на местных соревнованиях я занимала призовые места.

Вообще, когда твое тело привыкло к тренировкам, пусть и непрофессиональным, оно само просит нагрузки. После универа я неизменно (по просьбе тела) посещала разные спортзалы.

«После родов — симпатичные кубики пресса»

Спортивная закалка помогла во время беременности. Она у меня случилась в 33 года (в 34 родила), и я отходила-отбегала ее без каких-либо проблем: без лежки на сохранении, раз в месяц в продолжительных поездках, а на восьмом месяце даже на стажировке в Варшаве. Итого: набрала за беременность 8 кг без проблем со здоровьем у самой и у ребенка, а сбросила при родах 8,5 кг. И никакого отвисшего живота. Только симпатичные кубики пресса (без фанатизма, конечно, не как у культуристов, но приятный факт).


«Так бежали на стадион, что не успели переобуться после моря». 2016 год

С мужем-композитором у нас один из общих интересов — спорт. Еще до свадьбы были велопрогулки по городу, на Птичь и не только. Сейчас, летом, активностей много, на свежем воздухе в том числе. На отдыхе мы стараемся не отъедать животы и не спать на пляже, а найти, где бы поразмяться.

Дочь Алиса, как и мы с мужем, — любитель велопрогулок. В четыре года с помощью папы освоила двухколесный транспорт. Не было еще ни дня, чтобы она не попросилась покататься вечером после сада и на выходных. Здорово, что во дворах есть пара школьных стадионов. Пока ребенок занят, взрослый пробежит себе кружок-другой — ради психической разгрузки. И все довольны.

Виктор, к слову, участвовал в одном из минских полумарафонов. Тренируется по вечерам. И не только на стадионе: брусья дома тоже не «ржавеют». Приятно потом получать комплименты от близких и коллег по поводу хорошей физической формы. Это своеобразный бонус.


Фото: из личного архива

Конечно, огромную роль в поддержании формы играет питание. Но у нас, на мой взгляд, ничего особенного: главное — чувство меры. Стараемся не переедать, предпочитаем простую пищу без лишних жиров и углеводов, хотя мы великие мясоеды (в том числе Алиса), а еще пироги домашние уважаем и поглощаем с удовольствием. После 21.00 (да-да, у нас по-другому не получается) — нежелательно, только если уж очень голодный.

А вот чего совсем не делаем, так это пиво с рыбкой не употребляем: не понимаю, честно говоря, вкуса. Колбасы магазинные не берем, и соки тоже. Самое интересное, что Алисе большая часть вредного невкусным кажется. Но сладкое, как и любой ребенок, любит: морожко — это святое.

Так и живем: филолог, композитор и Алиса. Такие разные, но одинаково любящие движение, а значит, жизнь.

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Теги: Минск
 
 
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О влюбленных парах и крепких семьях, которые объединяют ЗОЖ и совместные тренировки.
 
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