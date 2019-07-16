|
На месте ДТП с пятью погибшими под Белоозерском установили отбойник
Источник материала: Tut.by
На месте трагедии, унесшей жизни пятерых в Белоозерске, поставили отбойник, пишет «
Барьерное ограждение установили на закруглении грунтовой дороги, где внедорожник вылетел в технологический канал и опрокинулся.
Напомним, 7 июля под Белоозерском 31-летний водитель не справился с управлением Mercedes GL, авто
В результате ДТП пять пассажиров — трое детей, мужчина и женщина — скончались на месте. Остальные пассажиры, в т.ч. водитель, не пострадали.
Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Барьерное ограждение установили на закруглении грунтовой дороги, где внедорожник вылетел в технологический канал и опрокинулся.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)