На месте ДТП с пятью погибшими под Белоозерском установили отбойник

Источник материала: Tut.by

На месте трагедии, унесшей жизни пятерых в Белоозерске, поставили отбойник, пишет « Салiдарнасць ».





Барьерное ограждение установили на закруглении грунтовой дороги, где внедорожник вылетел в технологический канал и опрокинулся.

Напомним, 7 июля под Белоозерском 31-летний водитель не справился с управлением Mercedes GL, авто опрокинулось в канал. В салоне внедорожника находились 10 человек: пять мужчин, две женщины и трое детей (четырехлетняя девочка, девятилетняя девочка и девятилетний мальчик).



Фото: пресс-служба МВД.

В результате ДТП пять пассажиров — трое детей, мужчина и женщина — скончались на месте. Остальные пассажиры, в т.ч. водитель, не пострадали. Подозреваемый задержан , он был пьян — в выдыхаемом им воздухе было зафиксировано 1,4 промилле алкоголя.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек).