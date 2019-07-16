ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На месте ДТП с пятью погибшими под Белоозерском установили отбойник

17.07.2019 11:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На месте трагедии, унесшей жизни пятерых в Белоозерске, поставили отбойник, пишет «Салiдарнасць».


Барьерное ограждение установили на закруглении грунтовой дороги, где внедорожник вылетел в технологический канал и опрокинулся.

Напомним, 7 июля под Белоозерском 31-летний водитель не справился с управлением Mercedes GL, авто опрокинулось в канал. В салоне внедорожника находились 10 человек: пять мужчин, две женщины и трое детей (четырехлетняя девочка, девятилетняя девочка и девятилетний мальчик).


Фото: пресс-служба МВД.

В результате ДТП пять пассажиров — трое детей, мужчина и женщина — скончались на месте. Остальные пассажиры, в т.ч. водитель, не пострадали. Подозреваемый задержан, он был пьян — в выдыхаемом им воздухе было зафиксировано 1,4 промилле алкоголя.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Барьерное ограждение установили на закруглении грунтовой дороги, где внедорожник вылетел в технологический канал и опрокинулся.
 
Новости дня
Новости разные
 
В бой идут одни «старики». 10 актёров, много лет исполнявших одну роль
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
17.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика