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«Крым вернули - Брэдлика вернем»: русские фанаты мстят Леди Гаге за Ирину Шейк

17.07.2019 11:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В официальном аккаунте поп-дивы Леди Гаги в сети «Инстаграм» идет флешмоб. Началось все с того, что русскоязычные пользователи сети решили выразить недовольство сообщениями о том, что американский актер Брэдли Купер ушел от модели Ирины Шейк и стал встречаться с певицей. Позже они стали шутить, делиться рецептами и советами, и комментарии в аккаунте певицы превратились в настоящую энциклопедию русской жизни. Приводим самые яркие выдержки.

Новость о романе Брэдли Купера и Леди Гаги, как и многие сообщения из мира шоу-бизнеса, вызвала шквал публикаций СМИ. Но пользователи сети «Инстаграм» подошли к вопросу творчески и отправились в официальный аккаунт певицы, «возвращать» голливудского актера его русской девушке.

Один из самых популярных постов гласил:


Другие вариации на тему «Гага-разлучница» звучали как предложения перепеть хит Ирины Аллегровой «Угонщица» или народную песню «Виновата ли я?»

Не обошлось без патриотических заявлений: «Крым вернули, Брэдлика вернем», — уверены некоторые пользователи. Другие призывают соотечественников за рубежом: «Ребята, кто в США живёт, придите к ней под дом стоять. Как будто это проклятье

 
Теги: Новости
 
 
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В официальном аккаунте поп-дивы Леди Гаги в сети «Инстаграм» идет флешмоб.
 
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