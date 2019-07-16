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В Минске парень расстрелял из пневматики припаркованный автомобиль
Источник материала: Tut.by
Милиционеры задержали парня, который в Минске расстрелял автомобиль из пневматического пистолета. Об этом
В милицию поступило заявление от гражданина о повреждении нескольких элементов его автомобиля. Личность злоумышленника была оперативно установлена. Им оказался 23-летний житель столицы, который ранее к уголовной ответственности не привлекался.
Выяснилось, что вечером 27 июня в гости к парню пришел друг. Хозяин квартиры решил похвастаться новым пневматическим пистолетом. Чтобы продемонстрировать его в действии, открыл окно и сделал несколько выстрелов в сторону автостоянки. В результате в автомобиле, припаркованном во дворе, оказались повреждены боковое и лобовое стекла, крыша, люк. Заявитель оценил причиненный ему ущерб в 2000 долларов США.
Материалы проверки по данному факту сотрудники милиции передали в Первомайский РОСК для дачи правовой оценки.
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Материалы проверки по данному факту сотрудники милиции передали в Первомайский РОСК для дачи правовой оценки.
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