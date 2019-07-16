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В Минске закрывают выходы из некоторых станций метро
Источник материала: БДГ
Закрытие выходов «Октябрьская» и «Восток» связано с ремонтом, проходящим в переходах.
Об этом
Так, на «Октябрьской» будут ремонтировать ногоочистительные решетки, из-за этого закроют выход № 2-2 (к Дому печати) с 18 по 27 июля.
Также будет закрыт выход со станции «Восток» № 2-2 – с 17 по 27 июля и выход № 4-2 – с 22 июля по 2 августа.
Здесь будет проходить ремонт по облицовке стен, парапета и ступеней выходов.
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Закрытие выходов «Октябрьская» и «Восток» связано с ремонтом, проходящим в переходах. Об этом сообщается на сайте Минского метрополитена.
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