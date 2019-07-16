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В Минске закрывают выходы из некоторых станций метро

17.07.2019 11:41 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Закрытие выходов «Октябрьская» и «Восток» связано с ремонтом, проходящим в переходах.

Об этом сообщается на сайте Минского метрополитена.

Так, на «Октябрьской» будут ремонтировать ногоочистительные решетки, из-за этого закроют выход № 2-2 (к Дому печати) с 18 по 27 июля.

Также будет закрыт выход со станции «Восток» № 2-2 – с 17 по 27 июля и выход № 4-2 – с 22 июля по 2 августа.

Здесь будет проходить ремонт по облицовке стен, парапета и ступеней выходов.

 
 
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Закрытие выходов «Октябрьская» и «Восток» связано с ремонтом, проходящим в переходах. Об этом сообщается на сайте Минского метрополитена.
 
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