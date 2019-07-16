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Славянский базар-2019. Торжественное закрытие
17.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Витебске завершился XXVIII международный фестиваль искусств «Славянский базар». Разрешилась главная интрига фестиваля: стали известны имена победителей конкурса эстрадной песни. Кому достался гран-при и специальная премия «Славянская надежда» от президента Беларуси Александра Лукашенко? А кто удостоился премии «Песня – путь к Содружеству» нашей телекомпании? Смотрите прямо сейчас торжественную церемонию закрытия фестиваля.
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Кто стал победителем конкурса эстрадной песни?
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