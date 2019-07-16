Новый указ Лукашенко о городах-спутниках: Минск все-таки не может, а должен их финансировать

Источник материала: Tut.by

На национальном правовом портале появился текст указа президента по финансированию развития городов-спутников из бюджета Минска. И из его текста следует вовсе не возможность перечисления денег из казны столицы на эти населенные пункты, а обязанность.





Как сказано в тексте указа, Мингорисполкомом ежегодно осуществляется (а не может осуществляться. — Прим. TUT.BY) перечисление межбюджетного трансферта в республиканский бюджет для направления в консолидированный бюджет Минской области на цели строительства жилья, объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и благоустройства территорий в городах-спутниках столицы. В их число входят Дзержинск, Заславль, Логойск, Фаниполь, Смолевичи и Руденск.

И этот трансферт стоит обособлено от того, который и так столица отчисляет в республиканский бюджет на развитие регионов. Например, на протяжении последних пяти лет ежегодно из столичного бюджета в республиканский изымали Минск уже пятый год отдает четверть своих доходов регионам и когда это кончится">около четверти собственных доходов (в 2014-м — 17%, в 2016-м — 28,8%, в 2018-м — 26%).

Согласно тексту указа размер трансферта на города-спутники утверждается Мингорсоветом по согласованию с Миноблисполкомом.

Распределение средств бюджета Минска на развитие городов-спутников ежегодно устанавливается Мингорисполкомом по согласованию с Миноблисполкомом с учетом планов развития этих населенных пунктов и прогнозных объемов строительства жилья,

объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и благоустройства

территорий в Минской области.

Как рассказал REALTY.TUT.BY источник, знакомый с ходом подготовки указа, объем вложений столицы в инфраструктуру спутника предполагается пропорциональным количеству граждан, направляемых на строительство там из числа нуждающихся минчан.

Что же касается самого жилищного строительства, то тут тоже вполне можно работать совместно. Схема такой работы уже прописана в принятом недавно указе о строительстве экспериментального жилого дома в Смолевичах и заключается в том, что заказчиком выступает УКС Миноблисполкома, а подрядчиком — государственный застройщик из столицы. Таким образом Минск сможет загрузить свои строительные предприятия работой на территории спутников.

Но более детальные механизмы распределения средств еще будут выработаны. Проект указа был согласован со всеми заинтересованными, в том числе с Мингорисполкомом.

Напомним, вопрос финансирования городов-спутников был одним из самых болезненных в этой теме. Дело в том, что полностью брать на себя это бремя не хочет ни столица, ни область. Область давно настаивала на том, чтобы к этому процессу подключался Мингорисполком, ведь жилье в городах-спутниках строится для минчан. Столичная мэрия в свою очередь не рвалась финансировать спутники по причине наличия уже существующей обязанности перечислять трансферт на развитие регионов.