Сколько белорусов зарабатывает 10 тысяч рублей, а сколько - меньше минимальной

Источник материала: Tut.by

В Беларуси зарплату до 400 рублей получает каждый десятый работник. Заработком выше 10 тысяч рублей могут похвастаться 0,1% работников. Такая информация следует из данных Белстата по распределению численности работников по размерам начисленной зарплаты в мае этого года.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Данные о распределении численности работников по размерам начисленной зарплаты в мае этого года приведены по крупным и средним организациям республики, в которых полный месяц отработало около 2,6 миллиона человек.

Получается, месячная зарплата больше 10 тысяч рублей, по нашим подсчетам, была примерно у 2,6 тысячи работников.

На начало мая в экономике было занято 4 миллиона 336,2 тысячи человек.

Число работников с зарплатой выше 10 тысяч рублей отличается по регионам. К примеру, в Минске 0,4% работников получали больше 10 тысяч рублей, а в Могилевской, Гомельской, Витебской и Брестской — 0% (не исключено, что кто-то из работников и получал такую сумму, но после округления итоговой цифры все равно получилось 0%).

Зарплату меньше 300 рублей в мае получали 2,4% работников. Их число разнится по регионам. Так, в Минске с таким заработком в мае было 1,7% работников, в Брестской и Могилевской областях — 2,8%, в Витебской — 3,1%, а в Гомельской — 2,6%.

Зарплату в промежутке от 7000 до 10 000 рублей в мае получали 0,2% работников, от 5000 до 7000 рублей — 0,3%, от 3000 до 5000 рублей — 1,2%, от 2000 до 3000 рублей — 3,4%, от 1500 до 2000 рублей — 6,8%, от 1000 до 1500 рублей — 21,6%.

При этом зарплату до 300 рублей получали в мае 2,4% работников, от 300 до 400 рублей — 8,1%, от 400 до 500 рублей — 9,8%, от 500 до 600 рублей — 10,1%, от 600 до 800 рублей — 19,4%, от 800 до 1000 рублей — 16,6%.