Разлучница! Леди Гагу атаковали в Instagram из-за романа с Купером

Источник материала: Аргументы и факты

С недавних пор страница Леди Гаги в Instagram напоминает собрание поклонников Ирины Шейк. И все это благодаря российским фанатам модели, которые решили выразить американской пов-диве свое негодование, ведь именно ее СМИ называют главной причиной расставания Ирины с Брэдли Купером. Одни называет Гагу «разлучницей», другие в знак протеста публикуют в ее соцстеях кулинарные рецепты, третьи — просто участвуют в дискуссии за компанию. "АиФ" собрал отзывы тех, кто таким странным образом заступился за свою соотечественницу.

Атака на страницу Леди Гаги в Instagram началась с мощной поддержки Ирины Шейк. Пользователи сравнивали модель и певицу, разумеется, отдавая лавры победителя первой:

sweetcandytime

Как можно было променять Иру на нее?

patriciya_mua

Не понимаю, верни Бредли в семью!

mayya_strelkova

Разлучница, я слышу за спиной, разлучницей - назначена судьбой...

dbulgund

Раньше ничего против Гаги не имела, иногда даже слушала ее музыку. Но сейчас как то нееее.

Многие пользователи не стеснялись в выражениях по отношению к Леди Гаге, но нашлись и те, кто решил защитить звезду от нападок хейтеров:

1dysha

Ребят, ну прям местами перегибаете. Шутки шутками, но давайте без оскорблений. Не думаю, что Ириша возьмёт Бредли назад после Гаги. Желаю этой парочке счастья, даже если оно продлится недолго! Ириша наша не пропадёт, уж поверьте.

tanyapravda

Мне вот непонятно одно: чего вы так взъелись на неё?! Она его силками что ли тащила и к батарее дома пристегнула? Он всегда гулял и, возможно, будет гулять. А что она должна его отгонять от себя? Вообще не вижу связи между их личной жизнью и вашими оскорблениями! У нас таких гулящих нет, по-вашему? Хватит позориться уже! И так обстановка в мире вся против России, а вы ещё масла в огонь подливаете... это было поначалу только смешно, а сейчас уже неадекватно.

dikaia_nail

После такого Леди Гага теперь никогда не приедет в Россию.

alexandrabrego

Дорогие мои, русские, русскоговорящие, родные мои люди! Вы думаете, что устроив треш на чужой странице, способствуете как-то улучшению представлений о нас? Нет, теперь люди будут думать, что мы совсем наглухо отбитые. Ну нельзя же так!

Брэдли Куперу досталось не меньше. Вполне вероятно, что в скором времени пользователи из России начнут писать комментарии и на его странице тоже:

guzelyahalitova27

А Купер? Он что из воды чистенький выйдет??? Надо переходить на его страницу!

yuliavalikhova

Что ж вы женщину уже замучили, активность ей только поднимаете. Брэдли пора бомбить рецептами кабачка фаршированного! А то наши женщины все другую бабу винят в измене, а мужик, значит, как телок безвольный: куда поманили, туда и пошел, и взятки гладки.

lubovmironova007

Не понимаю, почему русские считают нормой оскорблять кого бы то ни было, комментировать чужую жизнь, которая их не касается. Никого нельзя увести из семьи против собственного желания. Но здесь никто почему-то не нападает на Бредли, меня поражает людская бестактность. Все считают себя безгрешными и экспертами в чужой жизни, в то время как своя собственная неидеальна. Не судите, да не судимы будете, господа эксперты. Gaga, I love you!!!

lyuda.c776

А Ира в курсе, что тут происходит? Может, и к Куперу в гости заглянуть всем честным народом, пускай мучаются переводить?



Брэдли Купер и Леди Гага. Фото: www.globallookpress.com

Несмотря на два четко сформировавшихся лагеря — «За Леди Гагу» и «Против Леди Гаги», больше всего пользователей просто вступали в дискуссию за компанию и ради смеха:

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После такого ажиотажа со стороны российских комментаторов, Гага в шоке сидит с русским словарем и мыслями — во что я вляпалась... параллельно узнавая все новые и новые рецепты враждебной ей кухни.

fitme_tina

А я смотрю у вас тут весело, ребята. Почему когда разводятся какие-то неизвестные – это не так интересно. Это все потому, что у них просто Instagram нет.

nikita_volgograd

Леди Гага, деточка, вот сдался тебе этот старикан, верни его в семью и приезжай ко мне, в лучший город на свете Волгоград! Замутим с тобой.

khalturina_natasha

Ирочка Бредлика наверняка борщом прикормила, долго он там не протянет.

krisstuzenko

Здесь только Гузеевой не хватает с ее знаменитой фразой!

ivanastas

Гага, жаль, что ты не можешь так же поржать, как мы сейчас.