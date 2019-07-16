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В Минске к 2020 году откроют мультимедийный светомузыкальный фонтан на воде

17.07.2019 11:47 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске к 2020 году откроют мультимедийный светомузыкальный фонтан на воде
БПС-Сбербанк

Новый фонтан – подарок городу и его жителям от Группы Сбербанк — благодарность за долгие годы плодотворной работы Группы на территории Беларуси, сообщили в пресс-службе «БПС-Сбербанка». Сооружение станет первым уникальным инновационным фонтаном на воде, построенным Сбербанком.

В основе лежит концепция «умного» фонтана, который можно использовать как мультиформатную образовательную площадку. Фонтан оснащен видеопроектором и лазерной системой для проецирования изображения на водную гладь и может воспроизводить звуковые и визуальные просветительские программы, рассчитанные на детскую и взрослую аудитории.

Фонтанный комплекс будет выполнен в форме прямоугольника размером 90х16 метров. Проектом предусмотрено 199 струй, достигающих высоты 30 метров и формирующих такие эффекты, как бегущая дорожка из 92 форсунок, боковые дуги, поворотные и вращающиеся струи, веера, лилии и водный экран для трансляции мультимедийного шоу. Торжественное открытие комплекса запланировано на 2020 год, он будет расположен в акватории реки Свислочь рядом со сквером имени Янки Купалы.

«Минск прекрасный город, он хорошеет с каждым годом. Фантастически чистые и светлые улицы, улыбающиеся люди. Хочется внести в этот город частичку своих хороших пожеланий. Когда родилась идея создания этого фонтанного комплекса, ее поддержал Александр Григорьевич Лукашенко и мы благодарны ему за поддержку. Это будет уникальный объект, подобных ему единицы во всем мире»,  – сказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин. 

В Минске к 2020 году откроют мультимедийный светомузыкальный фонтан на воде
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Теги: Минск
 
 
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В столице состоялась церемония закладки памятного знака, которая обозначила начало строительства светомузыкального фонтанного комплекса на реке Свислочь.
 
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