«Журавлиный край — 2019» пройдет с 9 по 11 августа

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

VI Музыкальный слет бардов и караванеров

«Журавлиный край-2019»

Место проведения: зона отдыха пляж «Южный».

VI Музыкальный слет бардов и караванеров приглашает не только бардов, музыкантов и поэтов, но и всех тех, кому близка поэзия и авторская песня.

Ожидается участие бардов из Беларуси, Украины, России.

Благодарных слушателей и зрителей мы встретим тепло и радушно.





9 августа

16.00-20.00 Заезд – «Юмористическая таможня». Регистрация участников. Размещение;

16.00-22.00 Прокат спортивного инвентаря (велосипеды, ролики, скакалки, шашки, шахматы, палатки), работа сувенирной лавки;

16.00-23.00 Работа кафе «Палуба»;

20.00-22.00 Презентация и заказ экскурсий;

22.00-24.00 Знакомство у костра. Мини-концерт гостей праздника

«Гитара по кругу».

10 августа

11.00 Фитнес зарядка «Доброе утро»;

10.00-22.00 Прокат спортивного инвентаря (велосипеды, ролики, скакалки, шашки, шахматы, палатки);

11.30-12.30 Работа комиссии по прослушиванию исполнителей бардовской песни;

12.00-15.00 Экскурсия по району.

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА:

Маршрут «Ягодный край»:

— Посещение УК «Ганцевичский районный краеведческий музей»;

— Ганцевичская экспериментальная база ЦБС «Журавинка».

Маршрут «Духовное наследие Ганцевщины»:

— Дуб-великан в д.Большие Круговичи

(Заряжает энергией, исполняет желания)

— Свято-Георгиевская церковь в д.Большие Круговичи

(Одна из ранних православных церквей Ганцевичского

района)

— Урочище Избийский Бор

(Святое место, наполненное легендами и приданиями, где

ведется восстановление христианской святыни Храма Успения Пресвятой Богородицы в лесном урочище.

В 2015 году при проведении строительных работ (во время распиловки деревьев) явился образ Пресвятой Богородицы)

ПРОГРАММА СЛЕТА

15.00-20.00 Сувенирная лавка от районного Дома ремесел «Купляйце беларускае»;

15.00-20.00 Работа аттракционов, горок, батутов и др.;

15.00-20.00 Площадка «Запрашаем на кірмаш» (выставка декоративно-прикладного искусства, мастер-классы по традиционным видам ремесел)

— площадка «По следам журавлиного края»;

15.00-22.00 Выездная торговля, работа палаток частных предпринимателей, спортивные и игровые площадки, пейнтбол, работа тематических фотозон;

15.00-16.00 Кукольный театр, батлейка;

16.00-20.00 Кино с доставкой, караоке;

16.00-16.30 Открытие музыкального слёта бардов и караванеров «Журавлиный край 2019»;

16.30-17.00 Игровая программа «Ганцавіцкія забаўлянкі»;

16.30-18.00 Конкурс на лучшее приготовление ухи «Три пескаря»;

12.00-20.00 Прокат катамаранов;

16.30-18.00 Фестиваль красок «Холи дэй»;

18.00-19.00 Конкурсно-развлекательная программа «Загар 2019»;

18.00-18.30 Выступление РОЧС «Водная стихия»;

21.00-23.00 Гала-концерт исполнителей бардовской песни. Торжественное подведение итогов спортивных и кулинарных соревнований;

23.00-00.00 Программа у костра «Гитара по кругу».

11 августа

10.00-11.00 Отъезд участников слета.

Контактные телефоны

Комендант: Муха Александр Иванович

+375333562785; +375299898924;

Организаторы: Супрун Виктор Михайлович +375299399588; +375297927728.

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