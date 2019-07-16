«Журавлиный край — 2019» пройдет с 9 по 11 августа

VI Музыкальный слет бардов и караванеров
«Журавлиный край-2019»
Место проведения: зона отдыха пляж «Южный».
VI Музыкальный слет бардов и караванеров приглашает не только бардов, музыкантов и поэтов, но и всех тех, кому близка поэзия и авторская песня.
Ожидается участие бардов из Беларуси, Украины, России.
Благодарных слушателей и зрителей мы встретим тепло и радушно.
9 августа
16.00-20.00 Заезд – «Юмористическая таможня». Регистрация участников. Размещение;
16.00-22.00 Прокат спортивного инвентаря (велосипеды, ролики, скакалки, шашки, шахматы, палатки), работа сувенирной лавки;
16.00-23.00 Работа кафе «Палуба»;
20.00-22.00 Презентация и заказ экскурсий;
22.00-24.00 Знакомство у костра. Мини-концерт гостей праздника
«Гитара по кругу».
10 августа
11.00 Фитнес зарядка «Доброе утро»;
10.00-22.00 Прокат спортивного инвентаря (велосипеды, ролики, скакалки, шашки, шахматы, палатки);
11.30-12.30 Работа комиссии по прослушиванию исполнителей бардовской песни;
12.00-15.00 Экскурсия по району.
ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА:
Маршрут «Ягодный край»:
— Посещение УК «Ганцевичский районный краеведческий музей»;
— Ганцевичская экспериментальная база ЦБС «Журавинка».
Маршрут «Духовное наследие Ганцевщины»:
— Дуб-великан в д.Большие Круговичи
(Заряжает энергией, исполняет желания)
— Свято-Георгиевская церковь в д.Большие Круговичи
(Одна из ранних православных церквей Ганцевичского
района)
— Урочище Избийский Бор
(Святое место, наполненное легендами и приданиями, где
ведется восстановление христианской святыни Храма Успения Пресвятой Богородицы в лесном урочище.
В 2015 году при проведении строительных работ (во время распиловки деревьев) явился образ Пресвятой Богородицы)
ПРОГРАММА СЛЕТА
15.00-20.00 Сувенирная лавка от районного Дома ремесел «Купляйце беларускае»;
15.00-20.00 Работа аттракционов, горок, батутов и др.;
15.00-20.00 Площадка «Запрашаем на кірмаш» (выставка декоративно-прикладного искусства, мастер-классы по традиционным видам ремесел)
— площадка «По следам журавлиного края»;
15.00-22.00 Выездная торговля, работа палаток частных предпринимателей, спортивные и игровые площадки, пейнтбол, работа тематических фотозон;
15.00-16.00 Кукольный театр, батлейка;
16.00-20.00 Кино с доставкой, караоке;
16.00-16.30 Открытие музыкального слёта бардов и караванеров «Журавлиный край 2019»;
16.30-17.00 Игровая программа «Ганцавіцкія забаўлянкі»;
16.30-18.00 Конкурс на лучшее приготовление ухи «Три пескаря»;
12.00-20.00 Прокат катамаранов;
16.30-18.00 Фестиваль красок «Холи дэй»;
18.00-19.00 Конкурсно-развлекательная программа «Загар 2019»;
18.00-18.30 Выступление РОЧС «Водная стихия»;
21.00-23.00 Гала-концерт исполнителей бардовской песни. Торжественное подведение итогов спортивных и кулинарных соревнований;
23.00-00.00 Программа у костра «Гитара по кругу».
11 августа
10.00-11.00 Отъезд участников слета.
Контактные телефоны
Комендант: Муха Александр Иванович
+375333562785; +375299898924;
Организаторы: Супрун Виктор Михайлович +375299399588; +375297927728.