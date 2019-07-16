В Минск приезжает по-настоящему народный спектакль с Усатовой и Панкратовым-Черным

Источник материала: Tut.by

Над забавными ситуациями спектакля «Любовь — не картошка, не выбросишь в окошко» зрители смеются уже более 15 лет. 12 ноября искрометные шутки о деревенской романтике прозвучат со сцены КЗ «Минск». Билеты поступили в продажу сегодня.



Фото: teatrdom.spb.ru

Любимых актеров российского театра и кино Нину Усатову, Александра Панкратова-Черного и Зою Буряк белорусский зритель всегда принимает овациями. Особенно когда на сцене — душевная деревенская история со свойственным ей колоритом и народным юмором.

Сюжет разворачивается в сибирской глубинке, где из всех развлечений — только послушать радио перед сном да помечтать о свадьбе любимой дочери. В доме Тимофея и Катерины останавливается на постой столичный художник — интересный, образованный, обходительный. В глуши ему скучно, а хозяйская дочка Таня очень недурна собой.

Комплименты заезжего молодого человека не по душе Татьяниному жениху, и интрига завязывается сама собой: жених сообщает родителям девушки, что гость «с приветом», и то же самое наговаривает художнику о хозяевах. История приобретает любовно-детективный оборот: героям невдомек, что их обманывают, и только зрители хохочут от души над комичностью ситуаций.



Фото: teatrdom.spb.ru

Премьера лирической комедии «Любовь — не картошка» состоялась в 2003 году, уже через год спектакль получил Гран-при фестиваля «Амурская осень» в Благовещенске как «Лучший спектакль и лучший актерский ансамбль».

Состав актеров по-настоящему звездный: в роли хозяйки дома Катерины — народная артистка России Нина Усатова, коренная сибирячка, поэтому и сибирский говор, и особенный деревенский юмор в ее исполнении звучат особенно комично. А ее мужа Тимофея играет один из самых любимых народных артистов России Александр Панкратов-Черный. Даже его выразительное молчание на сцене заставляет зрителей смеяться, а от прибауток и просторечий в его исполнении зал хохочет просто до слез. Их дочь Татьяну играет заслуженная артистка России Зоя Буряк, а роль столичного художника досталась Дмитрию Малашенко, хорошо известному по шоу «Большая разница».

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