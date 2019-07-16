С братками и калашами. Российский клуб представил новую форму и сразу же удалил видео

Источник материала: Tut.by

Обычно футбольные команды презентуют форму на новый сезон в красочных рекламных видеороликах (ее же потом нужно продавать фанатам). Но российская команда «КАМАЗ» из Набережных Челнов подошла к процессу максимально креативно, выпустив настоящий клип в стилистике начала 90-х. Здесь есть всё — и «Бригада», и «Бумер», и малиновые пиджаки с цепями, и «калаши».

В ролике, сделанном в стилистике VHS-кассет, нашлось место и презентации трех комплектов формы клуба. Однако кто-то (вероятно, правообладатели) не оценил старания креативщиков, и спустя несколько часов после публикации видео было удалено с официального канала, но осталось в Сети.

Посмотреть ролик можно по ссылке , для понимания — несколько кадров из него (напоминаем, качество здесь — как на старых видеокассетах):

















«Мы действительно удалили юмористический видеоролик, презентующий новую форму команды. И сделали это по независящим от клуба причинам. Сожалеем об этом, но хотим отметить, что стилистику подобных видео каждый болельщик может наблюдать ежедневно в эфире программ некоторых федеральных каналов», — заявили позже в пресс-службе «КамАЗ».

А как вам такая презентация формы? Напишите нам в комментариях!