Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Утром в среду белорусский рубль отправил евро на минимум за 691 день. Биткойн -1254.4.

Курс доллара вырос на 0,0038 рубля до 2,0347 BYN/USD. Доллар покинул минимум за 342 дня.

Курс евро упал ещё на 0,0038 рубля 2,2809 BYN/EUR.

Ослабление евро продолжается уже двенадцатый раз подряд. Европейская валюта дешевела на всех торгах с начала июля. Сегодня её курс оказался на минимуме за 691 день.

С начала июля евро обвалился уже на 0,0442 BYN.

Курс российского рубля снизился на 0,0047 BYN до 3,2300 BYN/100 RUB, покинув максимум за 14 дней.

Bitcoin − 9570.18$ (-1254.4);

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