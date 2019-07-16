ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Курсы валют и криптовалют на сегодня

17.07.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Дзержинска

Утром в среду белорусский рубль отправил евро на минимум за 691 день. Биткойн -1254.4.

Курс доллара вырос на 0,0038 рубля до 2,0347 BYN/USD. Доллар покинул минимум за 342 дня.

Курс евро упал ещё на 0,0038 рубля 2,2809 BYN/EUR.

Ослабление евро продолжается уже двенадцатый раз подряд. Европейская валюта дешевела на всех торгах с начала июля. Сегодня её курс оказался на минимуме за 691 день.

С начала июля евро обвалился уже на 0,0442 BYN.

Курс российского рубля снизился на 0,0047 BYN до 3,2300 BYN/100 RUB, покинув максимум за 14 дней.

Bitcoin − 9570.18$ (-1254.4);

Bitcоin Cash/ВСС – 293.47$ (-17.37);

DigitalCash − 100.57$ (-19.37);

Еthеreum − 203.71$ (-24.58);

ZCаsh − 70.94$ (-8.11);

Monero − 75.72$ (-9.43).


 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утром в среду белорусский рубль отправил евро на минимум за 691 день. Биткойн -1254.4.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Будем стараться завоёвывать самые высокие награды». Министерство спорта и туризма наградило призёров II Европейских игр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
17.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика