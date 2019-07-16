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На страже законности

17.07.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Хороший работник прокуратуры должен быть стойким, волевым и ответственным, важно, чтобы даже самые сильные эмоции не смогли помешать принять объективное, единственно верное решение. В этом уверена старший помощник прокурора Городокского района Снежана Викторовна Сазонова.

На страже законности

На снимке: старший помощник прокурора С.В. Сазонова.

В нашем районе старший помощник прокурора работает с июля 2018 г., до этого после окончания юридического факультета ВГУ им. П.М. Машерова — в Чашникской прокуратуре, на своей малой родине.

Снежана Сазонова осуществляет надзор за исполнением законодательства учреждениями и предприятиями района, сохранностью собственности на объектах АПК. Особое внимание старший помощник прокурора уделяет контролю за соблюдением законодательства о несовершеннолетних и молодёжи, потому что именно эти категории граждан особенно нуждаются в защите со стороны государства. В сфере контроля работников прокуратуры находятся все сферы деятельности физических и юридических лиц.

Прокурорский работник рассказывает, что половину её работы составляет общение с людьми, а вторую половину — обращение с бумагами. И эти два аспекта непрерывно связаны между собой: за документами стоят люди с их судьбами и проблемами, а за людьми — документы, определяющие их юридический статус, характеризующие различные аспекты жизнедеятельности: отношение к собственности, родство с другими людьми и т. д.

- Прокуратура работает с обращениями граждан, когда другие органы не приняли меры в рамках своей компетенции, — говорит Снежана Викторовна. — Например, если в сельисполкоме не смогли урегулировать земельный спор между соседями.

Одной из самых непростых и проверяющих на прочность, со слов старшего помощника прокурора, является ситуация, когда госорганы и должностные лица должны становиться на защиту детства, выполнять функцию, которая по всем законам природы предназначается родителям. Именно прокурорские работники принимают участие в судебных заседаниях о лишении граждан родительских прав. При этом самая главная задача людей в форме — защищать интересы ребёнка, не дать слабину и не позволить себя убедить, что несовершеннолетнему лучше с мамой, пускай и находящейся в вечном пьяном угаре, пускай голодному и холодному, но с родным человеком.

С.В. Сазонова признаётся, что работникам прокуратуры не чужды обычные человеческие чувства. И им бывает жалко людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, но всё же субъективное отношение не должно влиять на грамотную юридическую оценку происходящего.

Работу, которую делает, наша героиня считает важной и полезной людям, ведь она за несколько лет работы в прокуратуре помогла десяткам обратившихся справиться с проблемами, которые казались им неразрешимыми.

Любовь СИМОНОВА.

 
 
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Хороший работник прокуратуры должен быть стойким, волевым и ответственным, важно, чтобы даже самые сильные эмоции не смогли помешать принять объективное,...
 
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