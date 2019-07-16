Президент Литвы ответил, готов ли приглашать Лукашенко в Вильнюс

Источник материала: Ежедневник



фото: delfi.lt

Гитанас Науседа заявил о желании улучшать отношения с Беларусью, однако его позиция по блокированию импорта электроэнергии с Белорусской АЭС в Островце остается жесткой.

Литовский президент еще раз заявил об угрозе для литовцев, которую несет строящаяся вблизи литовской границы БелАЭС. "Я убежден, что нам не следует покупать электроэнергию с электростанции, построенной без соблюдения требований безопасности, так как это угроза для наших жителей, это угроза для нашей безопасности", – цитирует Науседу Delfi .

"Но если возможно улучшать отношения с учетом вот этой составляющей, этого фактора, то я готов это делать", – добавил президент.

Науседа также сообщил, что решение о диалоге с Беларусью на самом высоком уровне им пока не принято. По его словам, Литва еще думает, кого из представителей белорусских властей пригласить на церемонию перезахоронения останков участников восстания 1863-1864 годов, запланированную на осень в Вильнюсе. "Должен ли это быть визит руководителя самого высокого уровня, позвольте нам об этом еще подумать, и я считаю, что вскоре мы сможем ответить вам на этот вопрос", – сказал Науседа.

Литовский президент также сообщил, что отношения с Беларусью были важной темой для обсуждения на его встречах с президентом Польши Анджеем Дудой, премьером Матеушем Моравецким и лидером правящей партии Ярославом Качиньским.



