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Банки предупредили об участившихся случаях мошенничества в Viber
17.07.2019 11:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: ok.ru
Беларусбанк, Приорбанк и МТБанк призывают клиентов к бдительности.
Так, пользователям Viber приходят сообщение от поддельного аккаунта "Беларусбанк Онлайн", сообщает
О случаях мошенничества в Viber с рассылкой подобных сообщений якобы от имени банка предупредили также Приорбанк и МТБанк.
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Беларусбанк, Приорбанк и МТБанк призывают клиентов к бдительности.
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