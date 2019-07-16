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Банки предупредили об участившихся случаях мошенничества в Viber

17.07.2019 11:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Банки предупредили об участившихся случаях мошенничества в Viber

фото: ok.ru

Беларусбанк, Приорбанк и МТБанк призывают клиентов к бдительности.

Так, пользователям Viber приходят сообщение от поддельного аккаунта "Беларусбанк Онлайн", сообщает БЕЛТА. Аккаунт имеет логотип банка и зарегистрирован на иностранном номере телефона. В сообщении может идти речь, к примеру, о блокировке карты. Клиенту предлагают связаться с отправителем в Viber для решения вопроса.  В связи с этим Беларусбанк призывает клиентов не передавать третьим лицам информацию о реквизитах платежных карточек, логин и пароль для входа в интернет-банкинг, 3D-пароль или одноразовый СМС-пароль, в том числе путем ввода данных на сомнительных веб-страницах.

О случаях мошенничества в Viber с рассылкой подобных сообщений якобы от имени банка предупредили также Приорбанк и МТБанк.

 
 
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Беларусбанк, Приорбанк и МТБанк призывают клиентов к бдительности.
 
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