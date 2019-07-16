﻿ Бывший король Малайзии развелся с моделью-россиянкой. Есть вероятность, что она не сможет забрать общего сына. 21.by
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Бывший король Малайзии развелся с моделью-россиянкой. Есть вероятность, что она не сможет забрать общего сына

17.07.2019 12:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Брак модели Оксаны Воеводиной, обладательницы титула «Мисс Москва» и экс-короля Малайзии Мухаммада V продлился недолго, — сообщает издание New Straits Times. Пара поженилась 7 июня 2018 года, а через год состоялся развод. По исламским традициям он считается самым строгим и называется «неотменяемым». Это значит, что если Оксана и Мухаммад помирятся и захотят вновь оформить брак, такой возможности у них не будет.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Rihana Oksana Petra (@rihanapetra) 3 Июн 2019 в 9:24 PDT

Что произошло между 26-летней россиянкой и 49-летним королем, неизвестно. Однако стоит учесть, что, заключая этот брак, Оксане пришлось значительно перекроить свою жизнь, и, возможно, девушка не понимала до конца, на что она идет.

На протяжении года король регулярно ездил в Россию к Оксане, после чего они сыграли свадьбу в концертном зале Барвиха Luxury Village в Подмосковье.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Rihana Oksana Petra (@rihanapetra) 3 Июн 2019 в 9:29 PDT

Правда, до этого Оксана приняла ислам и поменяла имя, став Риханой. После от нее потребовали уйти из модельного бизнеса, почистить все социальные сети (никаких снимков в купальниках — только традиционная одежда восточных женщин), отказаться от собственного бренда одежды. Кроме того, до заключения брака девушку заставили пройти обследование в медицинском центре Германии, чтобы врачи могли со 100%-ной уверенностью сказать, что она способна родить здорового наследника.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Rihana Oksana Petra (@rihanapetra) 3 Июн 2019 в 9:36 PDT

Оксана действительно родила мальчика (имя ребенка — Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра) и теперь неясно, каким будет его будущее. По мусульманским традициям, ребенок (особенно в том случае, если это наследник) принадлежит отцу, и после развода мать не может его воспитывать.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Rihana Oksana Petra (@rihanapetra) 13 Июн 2019 в 11:59 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Rihana Oksana Petra (@rihanapetra) 26 Июн 2019 в 8:26 PDT

Неизвестно, удастся ли Оксане Воеводиной доказать, что она имеет права растить сына. Ведь среди критериев, которые учитываются при принятии решения, с кем остается ребенок, есть весьма размытые: например, «надежность и честность женщины, она не должна быть вероотступницей и заниматься прелюбодеянием».

 
 
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Пару ждет так называемый «неотменяемый» развод: это значит, что они не смогут пожениться вновь, даже если сами этого захотят.
 
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