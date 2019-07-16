Бритые налысо Кокорин и Мамаев сыграли в футбол с заключенными колонии

Источник материала: Tut.by

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев сыграли в футбол с заключенными исправительной колонии около Алексеевки.

Видео с шуточной озвучкой опубликовал у себя телеграм-канал Mash.

Кокорин и Мамаев играют в футбол в колонии. Видео — телеграм канал мэш pic.twitter.com/aNMb767TQA — СЭ (@jx59prdQNR4d32b) 17 июля 2019 г.

8 октября 2018 года Александр Кокорин вместе с двумя друзьями, братом и другим футболистом Павлом Мамаевым сначала избили белорусского водителя Виталия Соловчука, а затем — чиновника Минпромторга РФ Дениса Пака.

Было возбуждено уголовное дело. 11 октября Александр Кокорин и Павел Мамаев по решению Тверского суда Москвы были отправлены в «Бутырку» на два месяца. В декабре срок их пребывания под стражей был продлен до февраля, а в феврале суд продлил заключение футболистов еще на два месяца.

3 апреля Пресненский суд Москвы продлил содержание под стражей для нападающего «Зенита» Александра Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и их друзей до 25 сентября.

Мосгорсуд отклонил апелляцию и оставил без изменений постановление Пресненского суда о продлении срока содержания под стражей. Подсудимые оставлены в СИЗО до 25 сентября. Им предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса РФ — «Побои» и «Хулиганство».

9 апреля в суде Кокорины и Мамаев частично признали вину.



Reuters

6 мая обвинение попросило назначить футболистам реальные сроки: Александру Кокорину — полтора года колонии общего режима, Мамаеву — один год и пять месяцев.

Суд признал Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в побоях и хулиганстве. Их отправят в колонию.

Кокорин получил срок один год и шесть месяцев, Мамаев — один год и пять месяцев.

Также определено, что предварительного сговора между подсудимыми не было. Они действовали спонтанно и роли не распределяли.