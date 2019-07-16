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«Будем стараться завоёвывать самые высокие награды». Министерство спорта и туризма наградило призёров II Европейских игр

17.07.2019 12:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Министерство спорта и туризма продолжает чествовать победителей и призеров II Европейских игр, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Так, 16 июля особое внимание уделили акробатам и лучникам.

На домашнем мультифоруме белорусские акробаты взяли шесть наград из шести возможных, среди которых два золота. Победителями и призерами стали и батутисты.

«Будем стараться завоёвывать самые высокие награды». Министерство спорта и туризма наградило призёров II Европейских игр

Мария Махаринская, победительница II Европейских игр:
Не олимпийский вид программы, естественно, на Олимпиаде не представлен. Но на чемпионате мира будем представлять эту программу, будем оттачивать ее до идеала, будем стараться завоевывать самые высокие награды.

«Будем стараться завоёвывать самые высокие награды». Министерство спорта и туризма наградило призёров II Европейских игр

Анна Гончарова, победительница II Европейских игр:
Вообще планируем сотрудничать как можно дольше, но все будет зависеть от Ольги Анатольевны Власовой. 

Две бронзы в общую копилку принесла спортивная гимнастика, 15-летняя Анастасия Алистратова и Андрей Лиховицкий. Порадовали белорусских болельщиков и лучники.

«Хорошо выступил – забудь и начинай сначала». Чемпионов II Европейских игр чествовало Министерство спорта и туризма

«Будем стараться завоёвывать самые высокие награды». Министерство спорта и туризма наградило призёров II Европейских игр

«Будем стараться завоёвывать самые высокие награды». Министерство спорта и туризма наградило призёров II Европейских игр

«Будем стараться завоёвывать самые высокие награды». Министерство спорта и туризма наградило призёров II Европейских игр

«Будем стараться завоёвывать самые высокие награды». Министерство спорта и туризма наградило призёров II Европейских игр

«Будем стараться завоёвывать самые высокие награды». Министерство спорта и туризма наградило призёров II Европейских игр

«Будем стараться завоёвывать самые высокие награды». Министерство спорта и туризма наградило призёров II Европейских игр

Люди в материале: Мария Махаринская, Анна Гончарова
 
 
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Новости Беларуси. Министерство спорта и туризма продолжает чествовать победителей и призеров II Европейских игр, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Так, 16 июля...
 
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