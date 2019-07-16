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«Будем стараться завоёвывать самые высокие награды». Министерство спорта и туризма наградило призёров II Европейских игр
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Министерство спорта и туризма продолжает чествовать победителей и призеров II Европейских игр, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Так, 16 июля особое внимание уделили акробатам и лучникам.
На домашнем мультифоруме белорусские акробаты взяли шесть наград из шести возможных, среди которых два золота. Победителями и призерами стали и батутисты.
Мария Махаринская, победительница II Европейских игр:
Анна Гончарова, победительница II Европейских игр:
Две бронзы в общую копилку принесла спортивная гимнастика, 15-летняя Анастасия Алистратова и Андрей Лиховицкий. Порадовали белорусских болельщиков и лучники.
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«Будем стараться завоёвывать самые высокие награды». Министерство спорта и туризма наградило призёров II Европейских игр
Новости Беларуси. Министерство спорта и туризма продолжает чествовать победителей и призеров II Европейских игр, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Так, 16 июля...
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