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Двухметровые львы из лозы появились в парке Подниколье в Могилёве

17.07.2019 12:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Двухметровые львы из лозы украсили парк Подниколье в Могилеве. На изготовление двух символов города на Днепре ушел месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двухметровые львы из лозы появились в парке Подниколье в Могилёве

Двухметровые львы из лозы появились в парке Подниколье в Могилёве

Сначала работники горводоканала сделали металлический каркас. Потом за работу взялись ученики и мастера экономического профессионально-технического колледжа. Они искусно оплели основы лозой.

Новые декоративные жители парка уже полюбились горожанам и гостям.

Двухметровые львы из лозы появились в парке Подниколье в Могилёве

Львы достойны отдельного уважения. Ведь такая красота вокруг, посмотрите!

Ухаживать за декоративными животными теперь будут могилевские озеленители. Названия у скульптур пока нет. Возможно, клички львам дадут сами горожане.

Двухметровые львы из лозы появились в парке Подниколье в Могилёве

Двухметровые львы из лозы появились в парке Подниколье в Могилёве

Люди в материале: нет
 
Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Двухметровые львы из лозы украсили парк Подниколье в Могилеве. На изготовление двух символов города на Днепре ушел месяц, сообщили в программе...
 
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