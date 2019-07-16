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Двум фигурантам дела о взрывах в Минске ночью 3 июля предъявлено обвинение
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Продолжается расследование уголовного дела о взрывах салютных установок. Двум фигурантам предъявлено обвинение.
Как
Устанавливаются все детали случившегося. С целью определения причины и механизма развития взрывов проводятся экспертизы.
Если у вас есть видеозаписи с моментом взрыва фейерверков, следователи просят связаться с ними и предоставить данные видео. Телефоны: 8 (017) 389-51-89, 389-53-63, 389-50-02.
Ранее стало известно, что ночью третьего июля в Минске во время праздничного салюта произошли четыре взрыва фейерверочных изделий. Из-за разлетевшихся осколков несколько человек
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Новости Беларуси. Продолжается расследование уголовного дела о взрывах салютных установок. Двум фигурантам предъявлено обвинение. Как сообщает Следственный...
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